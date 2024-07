La palabra de Alicia Barbasola tras la detención de Andrés Nara por violencia de género: “Estoy con un pico hipertensivo”

Alicia Barbasola

Después del escándalo ocurrido el viernes pasado en la casa que comparten Alicia Barbasola con Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira Nara quedó detenido por la policía por violencia de género tras el llamado de una vecina. En ese contexto, Nara continúa aprehendido hasta el momento en la comisaría 1° de Tigre desde que el personal policial constató lesiones en el cuello de Barbasola.

Si bien la bailarina en un principio manifestó su intención de no elevar una denuncia, los agentes policiales activaron el protocolo y solicitaron en ese momento la presencia del SES Tigre de forma inmediata. En simultáneo, se había pedido la rápida intervención de la UFI Violencia de Género del municipio.

Durante estos días, Barbasola se mantuvo en silencio, sin hablar con los medios. Este lunes había confirmado su presencia en el programa LAM, de Ángel de Brito (América), pero en horas de la tarde decidió no asistir. A través de un comunicado publicado en sus historias, en su cuenta de Instagram, Barbasola explicó las razones de su determinación y también habló sobre su estado de salud.

La palabra de Alicia Barbasola tras la detención de Andrés Nara por violencia de género (Instagram)

“No hablé con ningún medio de comunicación porque no estoy en condiciones en estos momentos”, comenzó asegurando la actriz. “Con el único medio que me comprometí a hablar es con El Ejército de LAM, porque realmente quiero mucho a Ángel de Brito y siempre estuvo cuando lo necesité”, se explayó. “Hoy tenía un mano a mano con él pero en estos momentos estoy con un pico hipertensivo en control”, expresó acerca de su problema de salud. “Tratando de estabilizarme. Pero cuando sea el momento va a ser con Ángel, que pueda explicar toda esta situación”, afirmó la pareja de Nara.

Unos minutos antes, Alicia compartió otra historia en la que deja en claro que su letrado, Alejandro Cipolla, será el encargado de referirse a lo sucedido, para darle espacio a ella a recuperarse y a estar mejor. “El abogado Alejandro Cipolla va a encargarse de responder en este momento que yo necesito ocuparme de mi salud. Y de estar bien”, concluyó.

La denuncia contra Andrés Nara por violencia de género (Teleshow)

Cabe recordar que el viernes pasado, tras el llamado al 911 de una vecina de Alicia Barbasola y Andrés Nara, el Dr Pablo Menteguiaga ordenó la aprehensión de urgencia del imputado, teniendo en cuenta las lesiones visibles que presentaba la víctima en el cuello.

Paso a paso, cómo fueron los hechos

Andrés Nara fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja, Alicia Barbasola

Según pudo saber Teleshow, de fuentes de la investigación, todo comenzó el viernes 19 de julio en el domicilio donde viven Andrés Nara (67) y Alicia Barbasola (35) desde hace aproximadamente dos años. Desde la casa, ubicada en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, se escucharon gritos y situaciones de violencia doméstica que alertaron a una vecina, quien llamó de inmediato al 911. Tras el arribo de un patrullero, ambos fueron trasladados a la comisaría Tigre Seccional Primera.

“Empezaron a discutir en el hall delantero de la vivienda y la cosa se fue de tema, al punto de que él la redujo en el piso y la amenazó con ‘destrozarle la cabeza’”, contó a este medio uno de los investigadores que accedió al expediente. Producto del accionar violento de Nara, la víctima sufrió un hematoma en la región malar derecha del rostro, que más tarde fue caracterizada como “lesión leve”.

El caso, caratulado como “Lesiones y amenazas” lo investiga la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Pablo Menteguiaga.

Andrés Nara, un historial de denuncias y amenazas

Cari Nara y Nora Colosimo fueron dos de sus parejas que denunciaron maltratos y agresiones de parte de Andrés Nara

Esta no es la primera vez que Andrés Nara vive una situación de violencia de género. En otras oportunidades, el padre de Wanda y Zaira Nara fue denunciado públicamente por sus exparejas.

Cari Nara recordó la relación violenta que tuvo con Andrés Nara (Video: A la tarde, América)

En el año 2018, su exnovia, Florencia Olivera lo había acusado de golpes y lesiones. Al aire del programa de televisión Incorrectas, la mujer había detallado: “Los dos primeros meses era un amor de persona, caballero, seductor. Siempre las discusiones las originaba él. Me sonaba el celular y era un conflicto, me acusaba de salir con otros. Era obsesivo”, contó.

“En enero (de 2018) las discusiones se empezaron a poner más violentas, más agresivas por parte de él, y ahí empezaron los golpes. Me zamarreaba, me dejaba los brazos marcados, me daba cachetazos, piñas, empujones. Al principio no se lo contaba a nadie”, relató.

Florencia Olivera también había denunciado a Andrés Nara por violencia de género

En la denuncia, la joven relató que tras una discusión en el auto del empresario, cuando ella se quiso bajar, Andrés Nara le dijo: “Te voy a romper la cabeza hija de puta”. “Luego le propinó un cachetazo con la palma de la mano en el rostro, resultando lesionada, e intentó continuar golpeándola, pero ella le sacó el brazo a fin de defenderse de la agresión. Seguidamente (Nara) le refirió ‘esta vez sí te voy a matar’ y continuó refiriéndole insultos”, dice el escrito.

En tanto, otra de las mujeres que denunció al empresario fue Cari Nara, su expareja. Carina Tononi, tal su verdadero nombre, estuvo en pareja con Andrés por casi una década, aunque con muchas crisis en el medio. “Me hizo pasar las mil y una, terminé con psicólogo, psiquiatra, me trataban como a una loca por despechada”, confesó la mediática quien inició una relación con Nara a poco tiempo de separarse de Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira, en el 2014. En diálogo con el periodista Damián Rojo, Carina contó detalles de su vínculo violento. “En ese momento no me daba cuenta y no podía salir, era como un círculo vicioso y no podía escaparme de ahí”, relató.

Acto seguido, en A la tarde, (América) difundieron un video de una entrevista que Ángel de Brito le hizo a Cari Nara un tiempo atrás, cuando la mujer ya se había recuperado de la ruptura. “Me broté toda por las situaciones de violencia que viví con Andrés. Situaciones de violencia verbal, maltrato, más de una vez me puso en riesgo, porque él es una persona súper impulsiva, es agresiva, no le gustan que le contesten”, describió sobre esa etapa de su vida.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.