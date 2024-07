Furia reveló que se sometió a una intervención estética en su rostro y mostró el resultado (Video: Instagram)

Furia se vio envuelta en una serie de controversias tras su salida de Gran Hermano. Los conflictos con otros participantes del reality y la atención mediática que esto generó intensificaron las especulaciones sobre el futuro profesional de la sexta eliminada de la competencia. Y fue en las últimas horas que la doble de riesgo reveló que había terminado su relación laboral con el canal.

“La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora”, comenzó diciendo Juliana Scaglione, para luego mostrarse agradecida con algunos de los trabajadores del canal, quienes le dieron la oportunidad de entrar al reality: “Recién vengo de firmar. Gracias a toda la gente que hay en Telefe que me apoyó un montón. Quiero darles las gracias porque hay mucha gente linda. Soy libre. Es decir que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí”.

Así, en medio de esta una nueva etapa mediática que comenzó tras su liberación de obligaciones contractuales, uno de sus primeros proyectos incluyó una renovación estética, la cual compartió recientemente en sus redes sociales, a través de un video junto a un reconocido profesional, explicando el procedimiento al que se someterá.

“Viene a hacerse unos retoques, unos retoquecitos para respirar un poquito mejor y además para quedar con una nariz más estética también, vamos a levantar un poquito la punta y a suavizar el dorso de la nariz”, expresó el especialista sobre los pasos a seguir sobre el rostro de la deportista. Ante ello, Furia explicó: “Chicas, me llegó el momento, así que él me va a ayudar un montón. Ustedes saben que yo siempre tuve este problemita”, señalándose la nariz.

Furia mostró el después de la intervención

El médico encargado del procedimiento detalló también en un posteo en sus redes sociales. “Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, crossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud, nos trasmitimos muy buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, contó el doctor Andrés Garone.

Las reacciones no se hicieron esperar, lo que incluyó comentarios sarcásticos y críticas, que reflejan las opiniones divididas del público sobre este tipo de intervenciones y la paciente en sí.

Su futuro laboral

Furia terminó con los rumores y contó la verdad sobre su contrato con Telefe

En las últimas horas, Juliana explicó cómo quedó su relación con el canal tras esta decisión de dar un paso al costado. “Terminamos de buena manera, nos queremos mucho”, agregó. “Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma. Esto significa que tampoco con Kuarzo. Ambos nos queremos mucho, esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes (los fanáticos) que no hablen mal de mi potrero. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting. A mí me encuentra Kuarzo y me abre las puertas a Gran Hermano”, pidió en medio de su vivo.

A pesar de la decisión tomada por ambas partes, la exparticipante del reality se mostró con sentimientos ambivalentes por el final del vínculo contractual. “Yo estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó. Sé que hay mucha bronca de por medio por el tema de la palabra ‘fraude’, entonces vamos a empezar a ser políticamente correctos. De Gran Hermano no se habla más, de Telefe, tampoco. Y si se habla va a ser en buenos términos. Siempre me van a ver hablando bien”, explicó.