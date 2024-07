El fuerte enojo de Pepe Cibrián contra un programa de streaming: “Se ríen de una forma espantosa”

Pepe Cibrián versus streamers (Video/Intrusos-América)

Este martes por la tarde, Pepe Cibrián fue entrevistado por el panel de Intrusos (América) y explicó la gran ofensa que sintió al escuchar los dichos del equipo de Mi primo es así (Olga), integrado por Toto Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio. “Es un tema muy grave, muy serio”, señaló el director teatral al comienzo de la nota, donde explicó que su enojo se originó luego de que en el ciclo se burlaron de una frase que él le dijo a Susana Giménez, en el marco de la lucha por el matrimonio igualitario y la adopción.

“Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Yo sé que mi Instagram es público, pero no es lo que me destrozó, sino lo que acabamos de escuchar. Toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como mis padres en la Guerra Civil, como mi madre a los 13 años…. Esto es muy serio”, indicó el dramaturgo de 76 años, quien se mostró muy molesto a la hora de rememorar cómo banalizaron la frase “¿Calle o Pepe?”.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché fundamentalmente en el Senado de la Nación y por la cual soy Ciudadano Ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro, y ellos se matan de risa”, continuó el hombre al recordar la anécdota de una menor que debía ofrecer trabajos sexuales para sobrevivir.

“Se ríen de una forma espantosa. ¿A algunos de ustedes le pasó esto? ¿A alguno de sus hijos les pasó esto? Por lo único que yo he luchado, algunos de los muchos niños que fueron adoptados por parejas del mismo sexo, con amor y ternura, dándole una dignidad en la vida y ustedes no se lo dan, esto es una cosa inhumana. El streaming es responsable de esto, ¿pero qué tenemos que decir?”, expresó sin filtro sobre los dichos de Kirzner y Rechimuzzi durante la emisión del pasado 11 de julio.

El comentario de Noelia Custodio, una de las integrantes del streaming, que fomentó las burlas en el perfil de Instagram de Cibrián (Foto/Instagram)

En medio de su furibunda nota, Cibrián continuó: “No puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. ¿O de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños todos los días son raptados y vendidos a familias que no tienen hijos? ¿Por qué no se ríen en cámara?”.

“Mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a hablar. ¿Qué sabes vos de la vida, pendejo?”, dejó en claro el artista, quien destacó que apostó a su país no solo para ayudar a otros profesionales en el rubro, sino también para luchar por sus derechos. “Me da asco, ¿en serio a ustedes no les ofende?”. “Voy a hacer juicio, pero no por mí. Lo que sí, si gano algo, lo voy a donar a la Casa del Teatro, yo no necesito plata, pero si necesito que sea respetada una niña”, hizo hincapié.

Las burlas al actor

Cabe mencionar que el hecho que denunció Pepe ocurrió tan solo unos días atrás, cuando el hijo de Adrián Suar recordó la entrevista del actor con Giménez. “Resulta que en plena charla él (Pepe) le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio (su deseo de adoptar). Él se siente mal y le dice: ‘Susana, hay una chica de 5 años que por dos pesos le chup# la pi#@ y yo con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”, relató Toto Kirzner, para luego dar lugar a la respuesta de la diva: “Pepe”. Las risas de los streamers no tardaron en llegar.

La secuencia que ofendió a Pepe Cibrián (Video/Mi primo es así-Olga)

En tanto, Noelia Custodio recordó el paso de Cibrián por la mesaza de Mirtha Legrand, donde él repitió esa misma frase. Fue durante un debate con Cynthia Hotton. En aquel entonces, el actor habló de su lucha por el derecho a adoptar y la exsenadora nacional se mostró en contra. Al final, Martín Rechimuzzi volvió sobre la frase “Pepe o calle” y sostuvo: “Es una frase icónica. Como eslogan sirvió para la tele”.

Las disculpas a Pepito

Mientras el enojo de Pepe se transmitía por la pantalla de América, en el ciclo de Flor de la V anunciaron que el hijo menor de Araceli González se había disculpado con Cibrián. “No tengo idea, fue como la vez pasada que ocurrió con Aníbal (Pachano). Fue muy estúpido el chiste en sí, pero pido disculpas porque se ofendió y, bueno, era muy bobo el chiste”, indicó el muchacho.

Toto Kizner se disculpó con Pepe Cibrián (Video/Intrusos-América)

En ese tono, el joven continuó: “Fue una anécdota de un clip viejo. Por eso le pedimos disculpas. Era un clip viral de hace mucho tiempo y le pedimos disculpas. Es impredecible, te puede gustar o no”. Pero las disculpas no fueron bien recibidas por el director de teatro, quien lo catalogó de “frívolo”.

Incluso, Karina Iavícoli le hizo llegar un mensaje de Migue Granados, una de las caras principales del canal de streaming. “Me dijo que te amaba y que le parecías un personaje de videojuegos, apelando siempre a su sentido del humor”, contó la panelista.

pero Cibrián no se contentó. “Bueno, que salga al aire y pida disculpas. Que pidan disculpas a los niños de la calle, que pidan perdón a los niños que son violados y ultrajados para no pasar frío. Que salgan a pedirle perdón a ellos”, cerró furioso.

La panelista del ciclo le hizo llegar las disculpas de Migue Granados (Video/Intrusos-América)