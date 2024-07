Coty Romero se animó un poco más y se jugó con una foto sexy que impactó a sus seguidores y a su novio

Coty se la jugó con una publicación subida de tono

Desde el momento en que Nacho Castañares y Coty Romero hicieron pública su relación, demostraron que no temen al juicio público. La pareja, compuesta por el exnovio de Lucila “La Tora” Villar y la exnovia de Alexis “Conejo” Quiroga, se mostró muy enamorada en diversos eventos, así como también en las redes sociales.

Por caso, en las últimas horas, algunas de las instantáneas compartidas por la correntina dejaron sin aliento tanto a sus seguidores, como a su flamante pareja, quien no pudo evitar reaccionar ante su belleza.

La interacción se dio en su perfil oficial de Instagram de Coty, luego de que ella publicó una fotografía en que se la puede ver con una microtanga con aberturas, además de una remera muy corta, de color blanco, con la estampa de un corazón. El look con el que posó frente al espejo la muestra también con el pelo mojado y sutiles detalles de maquillaje, que de inmediato desataron una andanada de comentarios.

“Qué suerte Nachito de tener semejante jermu”, expresó una de sus seguidoras. Otra destacó: “Quien pudiera ser Nacho para tener a semejante bomba al lado”. Como no podía ser de otra manera, Nacho también dejó su comentario. “We... Me quedé sin palabras”, escribió junto a un emoji de una cara con los ojos de dos corazones. Los seguidores estallaron: “A veces no hacen falta las palabras” o “Te envidio, Nacho. Quién pudiera ser novio de la diosa de Coty, la mujer más linda de la Argentina, como le dijo Pampita”.

El posteo de Coty que dejó a Nacho sin palabras

La confirmación de la relación entre Coty y Nacho generó mucha repercusión entre sus excompañeros en el reality, en especial con aquellos en los que ambos se habían involucrado sentimentalmente. En LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, fueron a buscar a La Tora Villar, ex de Nacho y también examiga de Romero.

“¿Te sorprendió verlos juntos?”, le preguntó el cronista a Lucila, quien contestó sin dudar: “No, para nada”. El notero insistió: “¿De verdad? ¿Pero nunca ni desde el principio cuando aparecieron esas fotos a los besos en un boliche?”, indagó, pero ella siguió firme en su postura: “No. Hazte la fama y échate a dormir”, sentenció.

“Con Coty yo no tengo relación. Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno”, siguió Villar y aclaró que con Nacho está todo bien, que son compañeros de trabajo, que esa relación ya pasó, y que no le interesa volver a tener buena onda con la correntina.

La palabra de la Tora luego de que Coty Romero confirmó su romance con Nacho Castañares

A raíz de las declaraciones de Villar, el cronista de LAM encontró a Romero y le mostró la nota que le habían hecho a la Tora para que ella diera su visión al respecto. “No me voy a hacer cargo, porque que yo sepa la única relación que tuve fue con Alexis, que era soltero y no jodí a nadie”, sostuvo Coty, aludiendo a su vínculo con el Conejo Quiroga.

“Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso. Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré”, disparó Coty.