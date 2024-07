Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, 1915, las ovejas negras del rock actual

Playlist Capítulo N° 8 - 1915

En un nuevo episodio de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes, los protagonistas son 1915, una banda de rock pop oriunda de la zona norte de Buenos Aires que la conforman Cruz Hunkeler, Penzo, Jeremías Alegre y Alejo Freixas. Con influencias disímiles como New Order, Depeche Mode, Nile Rodgers, Jamiroquai, Virus y Emmanuel Horvilleur, redondearon su debut discográfico en el año 2016, cuando editaron Dual.

Dos años más tarde y con cierto rodaje por el circuito bonaerense y porteño, aumentaron el repertorio con el disco Bandera, el cual produjeron junto al baterista Guillermo Salort. Y sin dudas abrieron un portal hacia otro lado con canciones más maduras y en donde se dejaron llevar por cierto aire synth-pop. Impulsados por sus propias composiciones, aumentaron su radio de acción a través de distintas giras por el interior del país y apariciones en los festivales más grandes, como el Lollapalooza, Cosquín Rock, Harlem y La Nueva Generación.

La quietud de la pandemia no les aminoró la marcha, ya que aprovecharon para redondear su tercer álbum, titulado Los años futuros, donde exploraron nuevas sonoridades con texturas industriales. Al año siguiente, la placa quedó nominada como Mejor Álbum Rock Alternativo en los Premios Gardel y además participaron de dos importantes homenajes: por un lado, del tributo a Gabriel Ruiz Díaz de Catupecu Machu; y por el otro, de los 20 años del disco Jessico de Babasónicos, para el cual aportaron una singular versión de “Atomicum”.

A finales de 2022 editaron su cuarto álbum de estudio, Fuera de lugar, con el que además de revalidar sus credenciales locales, también viajaron por primera vez a destinos como Uruguay, Chile, Perú, México y Costa Rica. Lo último de 1915 hasta el momento son los singles “Resaca” y “Noches de la luna”, adelantos del álbum que verá la luz en algún momento de 2024.

Cruz Hunkeler, Penzo, Jeremías Alegre y Alejo Freixas son 1915 (Foto/Instagram)

María Figueiras: —¿De qué manera deciden qué camino tomar?

1915: —Se va dando más que nada por la dinámica de trabajo más que por decisión artística creativa. La grabación de singles te permite ser más flexible con la agenda y requiere menos tiempo de estudio. Y está el plus de que a cada canción le podés dedicar más energía y meterte en cada pequeño detalle que, si tenés que grabar 10 canciones en cierta cantidad de tiempo, es otra cosa. Es una decisión de ir paso a paso, dedicarle tiempo a cada canción, que cada canción sea un experimento nuevo. Y también poder grabar mientras nos vamos de gira y no tener que detenernos, dejar de tocar. Poder hacer todo al mismo tiempo, esa es la idea.

María Figueiras: —¿Cómo resuelven cuando hay alguna diferencia?

1915: —Democracia. Lo único malo es que somos cuatro y entonces, a veces, necesitamos un externo que nos desempate. Y si no a las piñas (risas).

María Figueiras: —Leí que en su disco de 2022, Fuera de lugar, hay referencias a un mundo “careta y superficial” y a la búsqueda de identidad en un mundo cambiante. ¿Vivieron alguna vez situaciones en donde se sentían parte?

1915: —Toda la industria de la música y del mundo, como está, tienen esa cosa de fachada. Es un disco rebelde porque canta en contra de eso. Habla de sacarnos las caretas, básicamente. ¿La pregunta es si sentimos algo de eso?

"Sentimos que somos la oveja negra", dicen los 1915 (Foto/Instagram)

María Figueiras: —Sí, si se basaron en alguna experiencia personal para escribir las letras de las canciones o para hacer el disco en general. ¿En el ambiente musical existe tal caretaje?

1915: —Sí, siempre sentimos que somos la oveja negra, por la música que hacemos, por nuestras personalidades, por nuestra identidad como grupo. Eso no quiere decir que no tengamos afinidad con un montón de gente en esta industria y en la vida. Hay un montón de ovejas negras y por eso hicimos el disco con el significado que lo hicimos, porque queríamos apelar a esa sensación de ser distintos y de aceptarlo y no forzar una normalidad impostada.

María Figueiras: —¿Siempre se sintieron así, desde el principio?

1915: —No, no, creo que nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo. De algún modo también es un tópico o un principio para poder revelarnos y buscar un nuevo sonido. Gracias a ese concepto, el disco ganó más fuerza.