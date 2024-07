Carolina Oltra volvió a hablar sobre los rumores de infidelidad de su marido, Emanuel Moriatis

Carolina Oltra habló de las versiones de infidelidad de su marido Emanuel Moriatis

A fines de mayo, la pareja conformada por la modelo Carolina Oltra y el expiloto Emanuel Moriatis protagonizó una serie de rumores que indicaban que la relación transitaba días difíciles. “Están durmiendo en camas separadas, en habitaciones separadas”, había dicho el periodista Rodrigo Lussich, al aire de Socios del espectáculo (El Trece). En las últimas horas, en el mismo ciclo que conducen, volvieron a hablar del matrimonio y dijeron que habrían existido episodios de infidelidad.

En ese contexto, Teleshow se comunicó con Carolina quien, una vez más, desmintió algún conflicto con su pareja. “La verdad es que di una nota para hablar de otra cosa, pero volvieron a preguntarme sobre el tema, así que dije lo mismo que comuniqué en su momento: que era todo falso”, comenzó diciendo la modelo en diálogo con este medio y agregó: “Fue un enredo que no sé de dónde vino ni quién pudo haber fabulado así, pero nada más alejado de la realidad”.

Con respecto a la entrevista sobre la que Carolina hizo mención, se trató de una nota que ella le dio al programa Mama Felices, que se emite por UCL Televisión, donde también le consultaron sobre estos rumores de crisis con su pareja. “Trascendió este último tiempo versiones sobre conflictos en tu casa con Emanuel: no sé qué tanto de todo eso es cierto o no, vos lo has desmentido. Pero ¿eso te afecta, te genera indignación?”, le consultó la periodista.

Carolina aclaró: “Mirá, la verdad que yo entiendo que por ser una persona pública, de alguna manera siempre te ves expuesta a que puedan llegar a hablar de vos. Esto es así y Emanuel también lo sabe porque él es el corredor, hoy es presidente de una categoría. Está expuesto. Y la verdad que a mí no me importa lo que se hable de mí porque yo sé muy bien quién soy”.

“Pero hoy, teniendo dos hijos, lo veo distinto por ellos y por eso quise hacer esa salvedad en su momento con el comunicado. Sobre todo por la de 15 años, que ya está con las redes sociales. Me sorprendió lo que pasó de parte de algunos comunicadores porque hay que tener mucha responsabilidad con las palabras que uno dice y cuando uno va a hablar tiene que tener el 100% de la seguridad de lo que está diciendo. Acá se armó como una gran bola de situaciones, de informaciones cruzadas”, recordó la modelo.

Luego reveló cómo fue la conversación que tuvo con su hija adolescente. “Llegó un momento que hablaban tanto que mi hija me preguntó si estaba pasando algo en casa. Le expliqué que su papá era famoso y ella sabe que no tiene que creer todo lo que dicen en la tele. Ahí le dije: ‘¿Vos ves algún problema acá? Si hubiese existido algo, ¿te creés que estaríamos así?’. Entonces lo entendió”, remarcó. “Ahí me vi como en la necesidad de poner algo en mis redes, como para que la corten, porque por lo menos ya tenían mi testimonio, de que todo era una mentira”, concluyó visiblemente disgustada.