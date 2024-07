La divertida noche de Rolando Barbano en un boliche: las imágenes

La divertida noche de Rolando Barbano en un boliche y muy acompañado (Video: LAM (América)

En LAM (América) contaron que Rolando Barbano fue visto en la noche del último miércoles en un boliche de la zona porteña de Costanera norte. Esto se dio después de su sonada separación de Marina Calabró y el desencuentro ocurrido en la última entrega de los Martín Fierro de la Radio.

En el programa que conduce Ángel de Brito mostraron un fragmento de un video de la fiesta, en donde las luces tenues y la música alta pusieron el marco. De pronto, se ve cómo una mujer se acerca a saludarlo al periodista especializado en policiales y, luego, le pidió una foto a la que él accedió. Luego se mostró la imagen en cuestión, donde a Barbano se lo ve sonriente y abrazando a la mujer.

“Esta chica estuvo toda la noche. Obviamente terminaron donde las bocas se terminan juntando y se fueron“, dijo Pepe Ochoa. “Bueno, está soltero. No está haciendo nada indebido, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento, tan rápido...”, opinó el conductor del ciclo de chimentos.

La foto que Rolando Barbano se sacó en un boliche con una mujer (Captura de video)

Las repercusiones del escándalo que originó el discurso de Calabró al ganar un Martín Fierro de la Radio, el cual se lo dedicó a Barbano, la llevaron a pedir disculpas por haberlo hecho ante las cámaras. Tras eso, en Desayuno Americano (América) se le consultó al especialista en policiales:“¿Aceptaste las disculpas?”. Y por primera vez habló del tema.

“Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano, intentando resolver lo más rápido posible la situación.

En ese momento, los cronistas le preguntaron cómo estaba viviendo este momento de alta exposición mediática. “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”, sentenció, agotado de ser el tema de conversación en los últimos días, previo a su entrada a la radio, donde integra el equipo de Lanata sin filtro.

Tartu reemplazó a Marina Calabró en la radio

Marina Calabró confirmó a Teleshow su renuncia al programa Lanata Sin Filtro de Radio Mitre, donde trabajaba junto a Jorge Lanata y por cuya labor ganó el premio Martín Fierro días atrás. Por esos días, Calabró explicó que la decisión de renunciar la venía “masticando” desde hace tres meses. “Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo. El 19 de marzo lo hablé con Lanata, él me entendió, fue reamoroso conmigo. Me dijo: ‘Bueno, la vida nos va a volver a cruzar y laburaremos otros 9 años más juntos’. Fue lindo escuchar eso”, contó la periodista.

Con el correr de las horas, la producción se puso en busca de un reemplazante para Marina. “Ya hay reemplazo”, afirmó Yanina Latorre ese mismo miércoles en LAM, poniendo fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el lugar dejado por Calabró. La panelista confirmó que Augusto Tartufoli sería el nuevo encargado de la columna de espectáculos del programa de Lanata en Mitre.

En una breve comunicación con Teleshow, Tartufoli se refirió a la noticia: “La verdad es que me llamaron, pero ni siquiera me junté”. Aunque no descartó formar parte del ciclo: “Quizás suceda”, contó, quien luego aceptó integrar el equipo radial. Actualmente, Tartufoli conduce junto a Sabrina Rojas Pasó en América todas las noches y forma parte del panel de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por las tardes del mismo canal.