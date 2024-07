Benjamín Vicuña reveló cuál es su mayor miedo en la crianza de su hija, Magnolia: “Me vuelvo loco”

Benjamin Vicuña contó qué significa ser padre y cómo pone límites a sus hijos

Desde la formación de su familia junto a Carolina Pampita Ardohain, hasta su vínculo con Eugenia China Suárez, Benjamín Vicuña siempre se manifestó como un padre responsable y amoroso. Sin embargo, recientemente el actor reveló una fuerte preocupación en la crianza de Magnolia que lo llevó a hacer una diferencia con respecto a sus otros cuatro hijos.

Tras criar a Bautista, Benicio, Beltrán –frutos de su relación con Pampita–, Amancio y Magnolia –hijos de su vínculo con la China Suárez–, el chileno fue invitado al programa de streaming Criemos Libres, para hablar de su paternidad. Fue entonces cuando el artista reveló la situación que lo ‘supera’ en la crianza de su hija: “A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo ‘sí, dale, que te vaya bien’. Y mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita… y en el fondo somos más vulnerables, nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón”.

Benjamin Vicuña reveló que se averguenza de gritarle a sus hijos

Luego, el actor reflexionó y confesó qué es lo que siente cuando su hija debe salir de casa: “Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abuso que una nena, pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso. Me pasó la semana pasada. Con mi Magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa”.

Por último, Vicuña resaltó que constantemente intenta mejorar como padre: “Si bien nosotros tuvimos referencias con nuestros propios papás, es un camino donde uno va tomando referencias, amigos, datos… Nuestros padres fueron una generación muy dura, todos queremos ser más y mejores, más presentes, más activos”.

Así las cosas, en una charla con la influencer Mai Pistiner, el actor definió cómo es ser padre: “Ser papá significa intentar comprender de qué se trata todo, postergarse, ponerse en el lugar del otro, empatizar. Cuando digo entender de qué se trata la historia de la humanidad, la condición humana, es algo tan natural, tan obvio, pero a la vez es una tarea tan difícil. Siempre lo digo con mucha humildad, no paro de trabajar para intentar ser mejor papa”.

Benjamin Vicuña contó la dificultad que tiene al momento de ponerle límites a sus hijos (Maximiliano Luna)

Fue entonces cuando la conductora le preguntó: “¿Es lo más difícil que te tocó en esta vida?”. Tras unos segundos de reflexión, Vicuña asintió y dijo: “Con mis diferentes temas que he tenido, a propósito de la paternidad, sí. Y es así, cada hijo, cada niño es un mundo. Y los padres hacemos lo posible por tratar de entender ese mundo, con amor,con cariño, con desesperación, impotencia, pero es difícil”.

En ese sentido, el padre de Magnolia también detalló cómo hace para ponerle límites a sus hijos: “Supuestamente la mamá pone los límites y los papás somos más relajados, he escuchado mucho ese tipo de reclamos, pero quizás cuando te separás, en cada casa la madre y el padre ponen límites. Más que poner límites cuesta sostener esa posición. He tenido que lidiar, tengo un par de hijos que al principio eran vegetarianos, y era un temor muy grande porque hablamos con especialistas y doctores que decían que era fundamental la proteína,, y cada uno tenia su versión, creencia, es difícil. Son temáticas que se prende fuego todo, no hay que ser absolutistas, ni totalitarios,hay que ser respetuoso del lugar del otro. Me parece que primero es ponerse de acuerdo con el núcleo de tu familia, tu pareja, tus hijos y de ahí comunicarte con el mundo.”