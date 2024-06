Iliana Calabró habló del presente de su hermana: la salida de Lanata sin filtro y su relación con Rolando Barbano

Iliana Calabró habló de la relación de Marina con Rolando Barbano (Intrusos. América)

Era la palabra que faltaba. Después de la explosión mediática que tuvo el discurso de Marina Calabró en la entrega de los Martín Fierro de Radio, y la posterior renuncia de la politóloga a su columna de espectáculos en Lanata sin filtro, su hermana Iliana no se había expresado más allá de una felicitación en sus redes sociales. Y su testimonio era particularmente esperado, no solo por su vínculo fraterno con la protagonista, sino también porque venían de tener algunas rispideces en el pasado cercano.

De vacaciones en Italia, la actriz de Perdidamente contó que siguió a la distancia la consagración de Marina en la gala de APTRA y compartió su alegría por el logro profesional: “¡Felicitaciones hermanita! Siempre creí más en vos que vos misma. Gracias por este regalo a papá en su día… y como con Luis también ganamos a nuestro regreso de Italia a pagar la apuesta”, escribió al conocer la noticia. A su regreso, se explayó sobre el tema, y se refirió puntualmente a la dedicatoria de la que habló el país: ese “mi amor” destinado a su expareja -y ahora también excompañero- Rolando Barbano al agradecer su premio a mejor columnista de espectáculos, que no fue correspondida por el especialista en policiales cuando subió a recibir el suyo.

“Me sorprendió la dedicatoria, pero está bueno expresar lo que uno siente. Me pareció que fue franco y sincero”, expresó la mayor de las Calabró en diálogo con Intrusos, y también se refirió a los dichos de Barbano: “Cada cual hace lo que siente, como no hay que juzgar lo que ella expresó, no voy a juzgar al otro. Es válido, todo pasa porque tiene que pasar”, señaló Iliana, y agregó que, pese a encontrarse de viaje, habló al día siguiente con su hermana, para escucharla y acompañarla en ese momento.

El discurso de Marina Calabró en los Martin Fierro Radio 2024 (América)

Atenta a todos los acontecimientos, la actriz también opinó sobre la flamante salida de Marina del programa conducido por Jorge Lanata. “Tiene que ver con cambios fuertes, es la vida, hay que soltar para que venga aquello que tenemos que enfrentar”, razonó. Y, ante la consulta de si estas situaciones habían acercado las posiciones entre las hermanas, en un contexto de cierta tirantez, respondió positivamente y admitió que tiene pendiente un encuentro cara a cara. “Estas cosas tienen que servir para redescubrir los afectos”, sintetizó. Por último, estimó que el alejamiento de la radio, y de Barbano, podría ser positivo para su hermana. “No debe ser fácil compartir trabajo con una persona que estuviste afectivamente ligada. No le debe haber sido fácil este tiempo”.

Posteriormente, en el programa de América fueron a buscar a Marina a la salida de su última intervención en Lanata sin filtro. A bordo de su automóvil, coincidió con la evaluación de su hermana. “Hablamos mucho estando ella afuera, quedamos en vernos mañana sábado”, expresó la periodista. Además, relativizó la distancia emocional del último tiempo, al afirmar que “unidas estuvimos siempre, tenemos chispazos mediáticos”.

A continuación, la politóloga reveló la actitud que tuvo Iliana respecto a su comentada salida del programa de Radio Mitre. “Me bancó. Sabía que venía con este proceso desde marzo y no se sorprendió. Ella siempre mira para adelante y trato de aprender eso de ella”, explicó. Y en relación a su situación sentimental, y si está dispuesta a afrontar una nueva relación, no dejó dudas: “Estoy replegadita, lamiendo heridas”.