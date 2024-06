Iliana Calabró felicitó a su hermana después de ganar el Martín Fierro de Radio

Iliana Calabró editó el discurso de Marina en los MF de Radio (Video: Instagram)

La expareja compuesta por Marina Calabró y Rolando Barbano protagonizó uno de los momentos más incómodos de la entrega de los Martín Fierro a la Radio 2024. Al recibir su estatuilla como mejor columnista de espectáculos, Calabró dedicó su premio a su compañero en el ciclo Lanata sin filtro, mientras que Barbano, al ganar en otra categoría, omitió mencionarla en su discurso de agradecimiento. Este desaire provocó abucheos en el gran salón de La Rural, se volvió viral y tuvo una sorprendente reacción de Iliana Calabró en sus redes sociales.

Marina, visiblemente sorprendida al escuchar su nombre como ganadora, subió al escenario tras abrazar y besar a Barbano, quien estaba sentado a su lado. “La verdad, les juro que estaba convencida de que perdía”, comenzó. Luego, reconoció a sus competidoras: “Tauro, lo quiero compartir antes que nadie con vos porque sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras. Icónica, sos la mejor compañera que uno puede tener y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie”, añadió. También mencionó a “la talentosa Pia Shaw” y a Tamara Pettinato, las demás nominadas.

La periodista continuó agradeciendo a sus compañeros de programa. “Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace 9 temporadas en su tanque, que es Lanata sin filtro”, expresó. Al referirse a Barbano, con quien terminó su relación hace pocas semanas, suspiró. “En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el día del padre... a mi vieja, antes de que me escriba De Brito y me diga ‘te olvidaste de Coca’; a Iliana, que está pendiente de esto, te quiero hermana. A veces la quisiera matar, pero en general la quiero. A Mía, que es la que más sufre mis cuatro laburos, y es la que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme aunque la madre soy yo”, dijo. Finalmente, volteó hacia Barbano: “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos. Gracias a todos”, concluyó. La cámara captó la risa nerviosa del periodista, mientras Fer Dente, conductor del evento, comentó: “Guau, se picó”.

Rolando Barbano recibe su premio (Video: América)

No obstante, Barbano, al recibir su premio, no mencionó a Calabró en su discurso, lo que generó una reacción inmediata en el público y en las redes sociales. Al escuchar su nombre, el periodista besó y abrazó a su hijo Rocco, le dio un beso en la frente a su compañera de radio, se abrazó con parte de sus compañeros y subió al escenario junto al niño. “Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”, comenzó. Luego, pasó por el equipo, pero evitó hacer nombres propios. “Este premio me hace feliz porque es un premio al periodista de judicial. Nosotros lo que hacemos es contar historias humanas, tratamos de estar cerca de las víctimas y lejos del poder, que siempre seduce y siempre busca la obsecuencia”.

Iliana, hermana de Marina, reaccionó en sus redes sociales felicitándola y omitiendo la parte del discurso en la que mencionaba al periodista de casos policiales. “Felicitaciones hermanita! Siempre creí más en vos que vos misma. Gracias por este regalo a papá en su día… y como con Luis también ganamos a nuestro regreso de Italia a pagar la apuesta”, escribió, compartiendo un video editado del discurso de la menor de las Calabró, excluyendo la mención a Rolando.

Este episodio dejó en evidencia las tensiones entre la expareja y generó un amplio debate en las redes sociales, donde los usuarios se mostraron divididos entre quienes apoyaban a Marina y quienes defendían a Barbano.