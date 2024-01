Marina Calabró contó la verdad sobre su pelea con su hermana Iliana: “Fue bastante sorpresivo”

Marina Calabro conto la verdad sobre su pelea con su hermana Iliana (Video: LAM, América)

Semanas atrás se generó una grieta pública entre las hermanas Marina e Iliana Calabró, luego de que la actriz expusiera por primera vez en público sobre el distanciamiento que mantenían. Esto ocurrió durante su participación en PH Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Muy conmovida, Iliana abrió su corazón para dar detalles de esta interna familiar en el programa, en el que también estaban invitados la bailarina Flor Vigna, el productor teatral Flavio Mendoza, el modelo y conductor Hernán Drago y el músico Mateo Sujatovich.

Te puede interesar: Iliana Calabró a puro sol, bikini y ejercicio en Mar del Plata: “A remarla”

“Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue. Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, dijo con lágrimas en los ojos y motivó un cruce de palabras intenso en los medios entre las dos.

Pasada la tormenta, la propia Marina habló al respecto este lunes por la noche, de invitada en la ronda de LAM (América). “Bueno, uno entiende las reglas del juego en este medio, más cuando es tu hermana la que se sienta a hablar. Fue una seguidilla de cruces y el título era: ‘La guerra de las hermanas Calabró', que sí, era medio humorístico, en chiste, era una construcción mediática, más allá del episodio de 2013 que fue cierto, cuando pasó lo de (Fabián) Rossi y “la ruta del dinero K”, con toda la molestia de Iliana por todo eso”, comenzó diciendo la periodista tras una pregunta del conductor del ciclo, Ángel de Brito.

Iliana y Marina Calabró

“Y la verdad es que no había nada detrás de eso, entonces para mí fue bastante sorpresivo esto último que pasó. Pero es mi hermana, mi sangre, me hizo la segunda 200 veces... O muchas más. Y bueno, uno también tiene una mirada más amorosa cuando se trata de un hermano, así como primero te enojás más. Porque si lo dice un periodista, no pasa nada. pero si lo dice tu hermana, te enojás”, confesó Marina por su sentir.

“Por otro lado, lo bueno de esto es que es mi hermana. Entonces, también la das vuelta más fácil, al menos en el fuero interno”, agregó la periodista. Y ante la pregunta de las “angelitas” acerca de cómo estaba la cosa ahora con Iliana, respondió con unas risas irónica. “Estamos bien, estamos ahí”, confesó.

Por otra parte, Marina confesó que el enojo real entre ellas y por fuera de lo mediático no se dio cara a cara, sino que fue más bien un cruce telefónico. Pasa que una a esta altura de las circunstancias ya lo desdramatiza. Y al final de todo, la más sabia de todas, como siempre, es Mía”, contó la periodista especializada en política haciendo referencia a su hija, fruto de su vínculo con Martín Albretch, de quien se separó el año pasado tras poco más de diez años de relación. “Ella siempre es la que me dice: ‘Ay, mamá, ¡qué dramática! Sos una drama queen, mamá, por favor’”, relató entre risas. “Yo soy más llorona, e Iliana también...”, cerró Marina con su relato familiar.

La actriz y la periodista están distanciadas

Cabe recordar que Iliana y Marina son hijas de Aída Elena Picardi, más conocida como Coca, y Juan Carlos Calabró, el reconocido actor que murió en 2013. Las hermanas siempre se mostraron unidas, aunque tuvieron sus diferencias, como cuando fue el escándalo protagonizado por Fabián Rossi, el exesposo de Iliana y padre de sus hijos, en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, en la que también estuvo involucrado Leonardo Fariña.

“He hecho un montón de esfuerzo para acercarla y cuesta mucho, y como sé que el programa lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a la familia, que es lo más valioso que tiene”, había dicho Iliana en el programa que conduce Kusnetzoff.