Desmienten las versiones de casamiento entre Duki y Emilia Mernes

Pepe Ochoa desmiente las versiones de boda entre Duki y Emilia Mernes en su programa (Video:El Ejército de la mañana - Bondi Live)

Hace un par de días que parecían oírse campanas de boda por parte de Duki y Emilia Mernes, una de las parejas más queridas en el ámbito de la música. A tres años de haber iniciado su historia de amor, los fanáticos dejaron en claro su emoción por las versiones que señalaban que habría un casamiento. Pero las esperanzas no tardaron en ser acalladas en las últimas horas, ya que Pepe Ochoa dio a conocer que este evento no tendría lugar en los próximos meses.

En medio de la emisión de este jueves de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista comentó: “No se casan. Esta persona me pidió que aclare esto. Obviamente, yo no quiero ir en contra de la información de Fernanda Iglesias, simplemente es una persona que me pidió que aclare esto porque no les gusta, los están buscando de todos lados y quieren salir a aclarar esta situación”.

”Sí existió una situación en la que él fue a Armani a pedir un traje a medida, pero para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala”, explicó Ochoa durante la emisión del ciclo que conduce codo a codo con Fefe Bongiorno. “Lo invitaron a él y a Emilia, pero nada tiene que ver con un casamiento próximo o a corto plazo. Obviamente ellos siguen de novios y están felices, pero me pidieron que salga a aclarar”, resaltó respecto a cómo se encuentra la relación entre los artistas.

En relación a su compañera en el equipo de LAM (América), quien dio la primicia en el programa del martes por la noche, aseguró: “Fer seguro tenga sus fuentes, pero yo salgo a aclarar esto porque me pareció importante porque la persona que me lo aclaró viene de primerísima mano, así que vale la pena aclararlo. No hay tal casamiento, la situación que vieron es que están invitados...”.

Fernanda Iglesias que comentó que la pareja estaba planeando su casamiento (Video: LAM - América)

En ese entonces, la panelista le confió a sus compañeros en el programa de Ángel de Brito algunos detalles del evento que prometía ser uno de los más importantes del año en la escena artística. “Este chisme llega desde Madrid porque él está ahí y fue en esa misma ciudad donde se probó su traje”, adelantó la angelita en el estudio, donde previamente comentó que el evento se llevaría a llevar a cabo en invierno, “en la Argentina y parece que es inminente. Es muy loco. Va a ser muy top”.

Cabe mencionar que la relación entre ambos comenzó como una simple amistad, pero no tardó en escalar hasta que ambos tuvieron sentimientos románticos. La primera señal de ello se dio luego de que el cantante de trap compartiera una foto con la joven donde le daba un beso mientras él hacía un selfie en un espejo, el pasado 9 de diciembre de 2021. Pero su confirmación tardó tiempo en darse ante el ojo público, pese a que la química entre ellos era innegable y aparecían juntos en eventos y colaboraciones con otros artistas.

La primera foto de los artistas, en diciembre de 2021 (Instagram)

Desde ese entonces, la relación atravesó un sinfín de obstáculos y controversias, las cuales solo ayudaron a fortalecerla con el pasar de los años. No solo continúan siendo el pilar de cada uno en los momentos más importantes de sus vidas, tales como la presentación de Duki en el estadio Bernabéu donde cantaron juntos arriba del escenario, sino también en los personales, como fue el último cumpleaños del intérprete de rap, quien fue agasajado por su novia con un sinfín de regalos. “Una que no se decidió qué regalar... Tranqui, voy a estar un rato acá abriendo”, comentó en su último video donde se lo vio mostrando los presentes por parte de su novia.