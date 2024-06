Visitas en Gran Hermano: qué familiares entran hoy a la casa y cuál será el premio para ellos

Santiago del Moro confirmó qué familiares entran hoy a la casa y cuál será el premio para ellos (La 100)

Etapa decisiva en Gran Hermano. Es que el ciclo entra en la recta final y la emoción se apodera del reality, en donde se intensifican cada una de las emociones. El domingo fue el turno de despedir a uno de los participantes, en este caso Virginia Demo, quien en un mano a con Juliana “Furia” Scaglione tuvo que abandonar la casa. La humorista de La Plata era una de las candidatas en llegar a la final, por lo que su partida tiñó todo de asombro, bronca y lágrimas por parte de sus seguidores.

Pero esta edición tiene fecha de vencimiento y la maquinaria no se detiene hasta el 7 de julio, día en que se realizará la tan ansiada final. Ahora será el turno de que ingresen nuevamente familiares y amigos, aunque está vez será por menos tiempo que hace unas semanas cuando entraron y permanecieron por más de 15 días. Este lunes habrá una gala especial con tribuna, ya que los familiares de los seis participantes restantes ingresarán a la casa para participar por un importante premio.

Furia, Nicolás, Emmanuel, Bautista, El Chino y Darío: los seis finalistas de GH

Sobre la modalidad de esta visita, Santiago del Moro amplió la información en El club del Moro, su programa de radio en La 100. Allí aclaró que los ingresos no serán en el marco del desafío Congelados, sino que los participantes podrán recibir e interactuar con sus seres queridos: “Entran y se van a quedar, aunque no todos todo el tiempo, sino que la casa sacará a los acompañantes de a uno por día”. “Esta semana juegan por el liderazgo y por un all inclusive”, agregó el conductor.

La nómina final de ingresos por participante, según las palabras de Del Moro, es la siguiente: “por el Chino entra su mujer; de Nico creo que entra la mamá; de Furia se estaba viendo si puede su hermana por la cuestión es que tiene su bebé. Por Virginia iba a entrar su mejor amiga; de Bautista va a entrar una prima, y lo de Darío es espectacular porque entra su hija que llega hoy de Venezuela, vive en el exterior la hija. De Emma el marido, Nicolás”.

Furia y Virginia, en el mano a mano final

Conflictos en la tribuna de Gran Hermano

Los familiares y seguidores juegan su propio juego fuera de la casa, ya sea en las redes sociales desde donde arman fandom (grupos de fanáticos), convocan a votar y apoyan a sus seres queridos, hasta los que logran llegar presencial a la tribuna de Telefe. Durante la última gala de nominación se vivieron momentos de tensión porque se originaron peleas entre los distintos “bandos” y tuvo que intervenir el conductor en más de una ocasión para pedir un poco de silencio y de respeto.

“¿Qué pasa?”, preguntó Del Moro en medio de fuertes cánticos del público. “Perdón, perdón… Estoy hablando yo, la estrella, es que no se puede escuchar nada con esta gente”, respondió Catalina que se encontraba en un costado de la tribuna, señalando a los fanáticos de Furia que no paraban de gritar. Antes de conocerse los resultados finales, la exparticipante expresó su deseo de que Juliana fuera eliminada. “Ojalá que hoy gane un buen juego, igual si se queda adentro nos hace un favor a nosotros porque acá afuera no la queremos ver”, afirmó, evidenciando su preferencia por la mujer de La Plata.

Santiago del Moro tuvo que callar a la tribuna cuando Nicolás salió de placa (Video: Gran Hermano, Telefe)

Otra de las intervenciones del conductor fue mientras hablaba con los hermanitos dentro de la casa y se empezaron a escuchar gritos. El conductor intentó calmarlos con gestos y luego pidiendo silencio, pero sus esfuerzos no causaron efecto y se mostró visiblemente molesto. Con una expresión de enojo, pidió que lo sacaran de la casa y, una vez afuera, tomó un micrófono y se dirigió al público. “Si yo entro a la casa, no se puede gritar ni por uno ni por otro. Cuando yo entro, nadie grita. Al que le gusta bien y al que no, estas son las reglas”, dijo con seriedad.

Cuando alguien intentó replicar, Santiago no lo permitió: “No me interesa quién fue. Si yo entro, no se puede gritar por respeto al juego y a los chicos también porque cualquier grito puede repercutir en su cabeza”.