La tribuna caliente de GH: el enojo de Santiago del Moro y el enfrentamiento de Cata con los fanáticos de Furia

Santiago del Moro tuvo que callar a la tribuna cuando Nicolás salió de placa (Video: Gran Hermano, Telefe)

Las instancias decisivas de Gran Hermano, se viven con mucha pasión. Pero este domingo, la tribuna acaparó la mayor atención y provocó que se vivan muchos momentos tensión durante la gala. Uno de ellos, fue cuando Santiago Del Moro entró a la casa para anunciar que Nicolás seguía en carrera por decisión del público. En ese preciso instante, un grupo de fanáticos en el estudio comenzó a gritar con todas sus fuerzas, lo que alertó a los jugadores dentro de la casa.

El conductor intentó calmarlos con gestos y luego pidiendo silencio, pero sus esfuerzos no causaron efecto y se mostró visiblemente molesto. Con una expresión de enojo, pidió que lo sacaran de la casa y, una vez afuera, tomó un micrófono y se dirigió al público. “Si yo entro a la casa, no se puede gritar ni por uno ni por otro. Cuando yo entro, nadie grita. Al que le gusta bien y al que no, estas son las reglas”, dijo con seriedad.

Cuando alguien intentó replicar, Santiago no lo permitió: “No me interesa quién fue. Si yo entro, no se puede gritar por respeto al juego y a los chicos también porque cualquier grito puede repercutir en su cabeza”.

El tono firme de sus palabras logró silenciar al público y pudo volver a conectarse con la casa. Luego, Santiago bajó un poco su intensidad y volvió a tomar la palabra: “No sé de qué lado gritaban ni qué gritaban pero no me importa. Ellos cualquier cosa, la pueden entender mal y se les genera un cortocircuito en su cabeza. Hace mucho que están ahí”.

“Cuando entro se callan y cuando salgo gritan todo lo que quieran como lo hacen siempre. Además, me encanta, pero hay reglas”, concluyó Del Moro, dejando claro que el respeto al juego y a los participantes es fundamental.

Cata enfrentó a los fanáticos de Furia

Cata se enfrentó con la tribuna de GH por la posible eliminación de Furia (Video: GH, Telefe)

La eliminación de Virginia Demo de Gran Hermano, tras un electrizante mano a mano con Juliana Furia Scaglione, dejó a Catalina Gorostidi visiblemente afectada, quien no pudo contener el llanto frente a la decisión del público.

Aunque Cata fue eliminada del reality hace varias semanas, sigue formando parte activa del universo del reality de Telefe. Participa en entrevistas, streaming y debates en vivo sobre los hechos que sigue pasando en la casa más famosa. En esta oportunidad, la pediatra se encontraba en la primera fila del público, brindando su apoyo a Virginia.

“¿Qué pasa?”, preguntó Santiago del Moro en medio de fuertes cánticos del público. “Perdón, perdón… Estoy hablando yo, la estrella, es que no se puede escuchar nada con esta gente”, respondió Catalina, señalando a los fanáticos de Furia. Su comentario reflejaba la tensión y la pasión que despierta el programa tanto dentro como fuera de la casa.

Cata fue eliminada de Gran Hermano a principios de abril (Captura de TV)

Antes de conocerse los resultados finales, Catalina expresó su deseo de que Juliana fuera eliminada. “Ojalá que hoy gane un buen juego, igual si se queda adentro nos hace un favor a nosotros porque acá afuera no la queremos ver”, afirmó la exparticipante, evidenciando su preferencia por la mujer de La Plata.

Minutos más tarde, el conductor del programa anunció que Virginia Demo había sido la más votada por la audiencia para abandonar el certamen. La noticia desencadenó una fuerte reacción en Catalina, quien estalló en lágrimas, demostrando hasta qué punto deseaba que Juliana fuera eliminada.

