Fuerte descargo de la participante paraguaya tras su cruce con Lali Espósito en Factor X España

Aye Alfonso respondió las críticas del jurado de Factor X

El conflicto entre Lali Espósito y Ayelén Aye Alfonso en The Factor X España, continúa generando tensiones en el programa. Todo comenzó cuando la artista argentina realizó una devolución que generó un profundo malestar en la participante paraguaya. A pesar de los intentos por resolver el conflicto en una nueva presentación, Alfonso continuó realizando polémicas declaraciones, incluyendo algunos “me gusta” en las redes sociales a varios comentarios críticos hacia Espósito.

Ante esta situación, la cantante argentina decidió enfrentar directamente a Aye durante una de las galas del programa. Le pidió que no se hiciera “la boluda”, marcando un límite frente a las actitudes de la participante. La respuesta de la joven no se hizo esperar y, tras el descargo de Lali en sus redes sociales, la concursante paraguaya publicó un video donde expresó su postura. En el mismo, afirmó respetar todas las opiniones de los jurados, aunque reflexionó sobre la motivación que estas críticas le generan para seguir creciendo como artista.

“Hola chicos, fue un poco fuerte lo que ha pasado pero bueno, yo respeto cada crítica y cada opinión de los jurados. No les puedo caer bien a todos, siempre va a haber un poco de diferencia, pero esto me sirve también como motivación, para seguir creciendo, me motiva mucho a seguir demostrando la capacidad que tengo, que capaz ellas (por Lali y Vane Martín) no la puedan ver o no les guste completamente”, reflexionó la joven de 21 años. “Pero esto me motiva a seguir demostrando mi capacidad como artista y a seguir adelante con el apoyo de ustedes porque ustedes son los que deciden y los que me eligen”, concluyó.

Ayelén Alfonso y Lali Espósito mantuvieron un fuerte ida y vuelta en Factor X España

Recordemos que en su tercera participación en The Factor X España, durante las semifinales, Aye volvió a cuestionar la devolución de Lali Espósito, lo que llevó a un enfrentamiento directo entre ambas en el escenario. La novia de Pedro Rosemblat defendió su postura argumentando que las devoluciones del jurado son respetuosas y constructivas. Rechazó la idea de que las opiniones emitidas sean destructivas y destacó el esfuerzo y trabajo de los jurados en la industria musical.

“Yo siento que no te interesa para nada nuestra opinión porque no te hace sentir halagada, por eso lo voy a resumir”, expresó Lali ante la mirada atenta de la concursante, quien parecía no hacerle caso a sus dichos.

“Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone. Estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos y nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, continuó Espósito, quien luego le puso un freno al ver que Alfonso quería tomar la palabra para contestarle.

Ante la actitud de la competidora, agregó: “Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos… yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión”. Dejando en claro su visión, la integrante del jurado cerró: “Si tanto te molesta, quizás no era el lugar para que te presentes. Podés cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo…”.

La reflexión de Lali tras su cruce con Ayelén

“¡Relajen amores! ¡Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere!”, comenzó el posteo de la compositora argentina en la plataforma X (previamente conocida como Twitter). “Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros, ¡se puede ver en todos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo, no pasa nada de nada”, continuó la música.

Sosteniendo esa misma línea, añadió: “Gane quien gane, lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos y de compartir esto con mis compañeros hermosos del jurado. Y festejaremos con quien se lleve el premio mayor en esta oportunidad. Nosotros acá estamos para aportar a quien lo quiere recibir y pasarla bien, nada más. Se viene la final, loco. Acá siempre con las mejores energía y amor”.

La respuesta de Lali Espósito tras las críticas por el cruce con Aye Alfonso (X)