Lali Espósito volvió a tener un encontronazo con la participante paraguaya en Factor X: “No te hagas la bolu…”

En la labor que desarrolla como jurado en Factor X España, reality show musical que se emite por Telecinco en el país europeo, Lali Espósito encontró un escollo en el vínculo tenso que mantiene con Ayelén Alfonso, una participante nacida en el Paraguay.

El concurso está en la etapa de semifinales, y luego de interpretar “Se fue” (Laura Pausini), se cruzaron tras la devolución que la argentina le dispensó a Alfonso. “Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada”, comenzó expresando la cantante. “Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone... Y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos”, continuó Lali e hizo referencia a sus compañeros de jurado, sus colegas Vanesa Martín, Abraham Mateo y Willy Bárcenas.

“Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece, de hecho, que es una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, dijo la cantante e impidió que la paraguaya la interrumpiera al soltarle un “¡dejame terminar!” cuando notó que Alfonso quería tomar la palabra. “Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos... Yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros. Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión”, puntualizó Lali.

“Si tanto te molesta quizás no era el lugar para que te presentes. Podes cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo...”, cerró la cantante. “No sé por qué te das por aludida...”, se desentendió Alfonso. “Bueno, no te hagas la boluda, tampoco, Aye”, la cortó Lali.

Lali Espósito en el jurado de Factor X España

Los cruces de Lali Espósito con la participante paraguaya en Factor X España

“No sé si tenemos el tiempo en lo que dura el programa para terminar de encontrar si Aye tiene o no el ‘Factor X’, para esto que se está buscando. Ella es una artistaza, lo tiene en la sangre, se ve. Pero para mí es un no, con muchísimo respeto”, le había dicho Lali a Alfonso luego de su primera aparición en el programa al interpretar “Amor eterno” (Rocío Durcal). Sin embargo, el resto del jurado valoró la presentación de Ayelén y avanzó de ronda.

Pero días después, la participante se despachó contra la argentina en entrevistas que dio para su país natal. “Realmente me sorprendió la decisión de Lali: como es latina, vecina nuestra, yo de la que menos esperaba el ‘no’, era de ella. Me sorprendió”, dijo. “Se dice que no a veces y nada determina el talento ni la capacidad de nadie. ¡Jamás se es irrespetuoso o mala leche! Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí! Un beso a todxs”, le respondió Espósito a través de un mensaje que publicó en X, la red social antes llamada Twitter.

El ida y vuelta entre Lali Espósito y una participante paraguaya de Factor X España

En la segunda presentación de Alfonso, Espósito prefirió mantenerse al margen de cualquier polémica y solo tuvo elogios para la participante, quien se presentó con una canción de Karol G. “Es paradójico porque esto que veo hoy es lo que te pedí en aquella audición que tanta polémica armó, yo te pedí que cantes otra cosa, que muestres tu voz en otro lado”, dijo la autora de hits como “2 son 3″ o “Disciplina”.

“Hoy te conocí un poco más, vi que te podés lookear un poco más pop, que podés cantar una cosa diferente. Hoy demostraste eso de lo que yo tenía dudas en la primera audición. Lo demostraste, lo hiciste muy bien. Te felicito, Aye. ¡Viva Paraguay!”, cerró Lali intentando cerrar todo tipo de grietas. Ahora, parece que volvieron a abrirse.