El accidente en Escape Perfecto que se volvió viral y desató todo tipo de memes: “Amiga volvé”

Una competidora protagonizó un inesperado incidente que captó la atención de los televidentes (Video: Escape Perfecto - Telefe)

Escape Perfecto (Telefe) logró dejar su marca como uno de los programas que más divierten a los televidentes. Si bien su objetivo principal es poner a prueba el conocimiento de los participantes, lo cierto es que más de uno se ha robado la atención por sus desopilantes actos. Esto ocurrió en la emisión del martes por la noche, cuando una jugadora protagonizó un inesperado incidente que se volvió viral en las redes.

“Nos manijearon en la oficina nuestras compañeras”, explicó Juana, una joven que se anotó junto con su amiga luego de ser incentivadas en el trabajo. Por su parte, su compañera, Santa, reveló, divertida, a Iván de Pineda: “Igual tampoco tuvo que hacer tanto, somos fáciles de convencer”.

Con gran determinación de llevarse la mayor cantidad de los productos dentro del cuadrilátero, la dupla respondió todas las consignas que les daba el conductor. Si bien más de una las puso entre la espada y la pared, su astucia las dejó bien paradas. En especial a la hora de usar el comodín de cambio de pregunta, el cual les dio lugar a volver a meterse al recinto, a buscar otros premios.

“¿Con qué materia prima trabaja, principalmente, un talabartero?”, le indicó el animador a la jugadora. Siendo la respuesta correcta cuero entre las opciones de madera, arcilla y piedras preciosas, su amiga pudo ingresar una vez más a buscar la mayor cantidad de productos posibles. “Estamos bien de tiempo”, le indicó Juana a Santa, quien intentó llevar varias cosas hacia la salida.

Pero los cálculos de la competidora eran erróneos, ya que tan solo le quedaban unos segundos para salir. “Amiga, ¡volvé!”, lanzó, a los gritos, al ver cómo se alejaba a la otra punta del cuadrilátero. La muchacha hizo lo posible para no ser eliminada, por lo que tomó velocidad y se lanzó hacia la puerta, la cual se cerró ante ella y produjo un fuerte impacto que no pasó desapercibido ante las cámaras.

El desopilante video que los usuarios editaron por la caída de la competidora (Video: X)

La reacción de algunos usuarios tras hacerse eco de la caída (X)

Como era de esperarse, el incidente causó un gran revuelo en las redes sociales, en especial por parte de los fanáticos del programa. A través de la plataforma X, (previamente conocida como Twitter) le hicieron un divertido video en el cual repiten el golpe de la participante al ritmo del inicio del tema “We Will Rock You”, de Queen. Y, como era de esperarse, las reacciones hicieron eco: “Lo vi siete veces”, “Lo que me acabo de reír”, “Me dolió mucho”, “Bien de tiempo y tenía 5 segundos jaja”, “Por poco y era una muerte muy al estilo Destino final”.

La protagonista del incidente se refirió al hecho en sus redes (Instagram)

Además, Santa, la muchacha que protagonizó el incidente, se refirió al hecho a través de sus historias de Instagram. Junto a una imagen de la televisión, la cual proyectaba la emisión en la que fue partícipe, se rio de lo ocurrido. “Y también rompí la puerta… ¡Así que ojo con las trabas!”, expresó la joven, quien logró llevarse un kayak y una valija llena de herramientas.

Otros momentos virales en <i>Escape Perfecto</i>

A principios de año, la conocida exboxeadora formó parte de una de las duplas que participó de la edición de famosos. En compañía de Sergio “Maravilla” Martínez, la deportista intentó completar cada una de las pruebas. Pero una de ellas tenía un alto grado de dificultad, por lo que ella se vio obligada a usar su destreza para evitar la eliminación.

La Locomotora arrasó en "Escape Perfecto" con su fuerza descomunal y se volvió viral (Video: Escape Perfecto - Telefe)

“Dale que se cierra”, la alentó Josefina “La China” Ansa, la compañera de Pineda en la conducción del ciclo, al ver cómo se acercaba a la salida. A las corridas, Alejandra intentó llegar antes de que se le acabara el tiempo, pero no fue suficiente y se quedó encerrada. Esto desembocó en la ira de la atleta, quien no dudó en golpear con fuerza las puertas de vidrio.

“Es impresentable”; “¿Cómo va a tirar todo eso?”; “Innecesario, vergüenza ajena”; “Que pida disculpas públicas, por favor”, fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios ante la actitud de Oliveras en su paso por el programa.