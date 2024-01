Eva Bargiela disfruta de su soltería con amigas en Punta del Este: “Con Facundo no hay reconciliación”

El 2023 fue un año de cambios para Eva Bargiela. Después de dos años de matrimonio con Facundo Moyano, la modelo se separó de manera abrupta. En ese momento, al aire de LAM (América), Eva expresó cómo estaba atravesando ese difícil momento. “La realidad es que nosotros veníamos en una crisis muy profunda desde unas semanas antes de que arrancara el Bailando. No estábamos conviviendo. Así que no es que yo me enteré por la tele de que estábamos separados y lo quiero aclarar... Estoy bastante sensible. Y a mí, lo que más me dolió es que yo quería que decidiéramos juntos cuándo comunicarlo. Porque creo que ninguno de los dos lo teníamos claro. De hecho, ese día habíamos estado merendando y habíamos quedado en que el viernes íbamos a cenar, a tomar un vino y a charlar. Porque está todo bien entre nosotros”.

Todo salió a la luz cuando Moyano durante una entrevista en TN, confesó casi al pasar que estaba separado de su mujer. Esto ocurrió durante el ciclo Verdad/Consecuencia, conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard donde el político blanqueó públicamente que ya no estaba con la modelo y sus palabras causaron revuelo. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiados detalles, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. A raíz de esto, la modelo que en ese momento participaba del ciclo que conduce Marcelo Tinelli salió a contar su versión y dijo que se enteró de su separación por los dichos de su pareja.

Así las cosas, los medios salieron al cruce de esta noticia y fue Bargiela quien salió a hablar, porque además ella había debutado en el Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli, por América, y al día siguiente Facundo anunció la separación de su mujer. Al poco tiempo, volvieron a mostrarse juntos cuando salieron a comer. Pero lejos de reconciliarse, la modelo reveló: “Nos debíamos una charla y vinimos a comer, nada más. Está todo bien. Nos debíamos una charla y vinimos a charlar acá”.

Con el correr de los días, cada uno siguió su camino. Y en esta oportunidad, se la pudo ver a Eva disfrutando de su soltería en compañía de amigas en la temporada de verano de Punta del Este. En diálogo con Teleshow, la modelo contó acerca de su nueva vida. “Estoy trabajando a full con Inés Giménez, que es la hermana de Sofía Jujuy, y hay un par de proyectos en tele pero nada concreto aun”, comenzó diciendo Eva. “Estamos a full con redes, con eventos, con campañas y con desfiles, estuve trabajando en Punta del Este y ahora me voy a trabajar a la costa también”, contó entusiasmada con su presente. “Estoy súper enfocada en eso, estoy sola, soltera, divertida con mis amigas y no hay ninguna posibilidad de reconciliación con Facundo”, cerró contundente.

Cabe recordar que Eva estuvo muy triste desde que se separó de Moyano, en especial por la manera intempestiva en que se desarrollaron los hechos. “Yo no tuve ni la oportunidad de contárselo a mi familia ni a mis amigas. A nadie se lo contamos. De hecho, él tampoco porque queríamos mantenerlo en privado. Él se fue a vivir a otro lado. Pero yo quería preservarlo porque, para mí, desde el día que me casé Facundo es mi familia. Y la familia es sagrada. Así que yo quería transitar esto puertas adentro. Y cuando lo tuviéramos los dos procesado contarlo”, le dijo en aquel momento duro a Ángel de Brito.