Santiago Del Moro, duro contra Mauro en Gran Hermano: “El otro día bardeaste por redes”

Santiago Del Moro contra Mauro en GH

El pasado jueves, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) recibieron mensajes de sus excompañeros, lo que generó una jornada emotiva a medida que la competencia se acerca a su final. Sin embargo, en medio de este panorama, un detalle revelado por el exconcursante Mauro Dalessio sacudió a los seguidores del ciclo: declaró que la producción no transmitió los mensajes personalizados que había grabado.

Dalessio compartió en sus historias de Instagram que había enviado mensajes específicamente dirigidos a Juliana, Darío y Florencia. Sin embargo, solo se mostró un mensaje general. “Vi pasar mi saludo al final, pero fue el general. Yo había hecho uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron”, comentó. En su mensaje personalizado, Mauro explicó que le había dicho a Juliana que no lo esperara fuera de la casa y que él estaba soltero.

Tras las repercusiones generadas por esta revelación, fue que quien recogió el guante y se hizo cargo de explicar la otra campana de los hechos fue el propio Santiago Del Moro, quien en la gala del último domingo no tuvo reparos en detallar su visión. Todo comenzó en el momento en que se vieron las imágenes de los jugadores que aún continúan dentro de la casa mientras especulaban sobre posibles reingresos de los ex.

Mauro afirma que fue censurado y que no mostraron el verdadero video que le mandó a los participantes de Gran Hermano

“Vieron que Furia le preguntaba a Bauti si le gustaría que entrara Denise una noche. Yo creo que ella lo que está también pidiendo es que entres vos, Mauro”, comentó el conductor del ciclo, mientras apuntaba con su mirada a quien los últimos días había cuestionado a la producción. Éste, presente en la tribuna, no dudó en replicarle: “Pará, ¿no quieren que entre? Entro y le digo que ya no está más conmigo y listo”, afirmó mientras buscaba apoyo en el público presente, aunque sin dudas no estaba del todo de su lado.

Fue allí que Del Moro habló directamente de lo expresado por el joven en sus redes sociales: “El otro día bardeaste por redes, te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió. ¿por qué no salió? te lo explico. Los mensajes los ve el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”.

En ese instante parte de los que allí se encontraban comenzaron a dudar de lo que el conductor explicaba e intentó cerrar su idea: “No salieron todos los mensajes, no me hagan montoncito a mí. Escuchá, no salieron todos los mensajes, muchos de los mensajes que se grabaron no salieron todos, o no fueron todos enteros porque podían tirar información o alterar algunas cosas”.

Furia lloro al recibir el mensaje de un excompanero de Gran Hermano

“Es cierto que muchos mandaron mensajes de amor, como Denise, que le dijo que lo quería a Bauti”, reconoció, aunque marcó una diferencia al explicar que “ellos tenían una relación consolidada y no es tu caso, que la relación quedó que ella pensó una cosa y vos pensabas otra”, al explicar cómo quedó la historia de amor entre Mauro y Furia. Es más, le explicó que “eso se lo vas decir todo el día que ella salga, que veremos cuándo es porque el público lo decide”.

Para finalizar el debate generado en los últimos días, Del Moro cerró y aclaró: “Digo esto para que la gente no arme unas especulaciones tremendas. Es un simple juego de televisión, chicos. Como siempre les digo, la vida es acá afuera, no ahí adentro, esto es un juego simplemente”.

¿Qué decía el polémico mensaje no entregado? le dejaba una aclaración a Juliana Scaglione, con quien tuvo un vínculo sentimental dentro de la casa, pero que terminó de manera abrupta. “En el video le decía que no me espere afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero bueno, no lo pasaron”, lamentó.