Agustina Casanova fue mamá por primera vez: “El amor de nuestras vidas”

Agustina Casanova

Agustina Casanova fue mamá por primera vez y compartió la felicidad de su familia en las redes sociales. La conductora, que está en pareja hace 18 años con Lautaro Mauro, dio a luz a Bianca el jueves 30 de mayo y lo informó en su historias de Instagram con una foto del nacimiento.

“Bienvenida Bianca. Te amamos hija. El amor de nuestras vidas”, escribió la periodista de Telefe junto a una foto de la recién nacida. A la beba se la ve con un gorrito acorde al otoño invernal y una pulsera con su nombre y sus dos apellidos. En otra fotografía, Bianca está durmiendo en el regazo de su mamá, que muestra todo su orgullo y emoción ante un momento tan especial.

Agustina Casanova anunció el nacimiento de su primera hija

La noticia llenó de felicidad a sus seres queridos. Entre los primeros en saludarlos estuvo Marcelo Tinelli, íntimo de la pareja, quien acompañó una postal familiar con sus mejores deseos: “Bienvenida Bianca. Los amo mucho, queridos amigos”.

Mientras transitaba la recta final de su embarazo, Agustina dialogó con Infobae y contó por qué habían elegido este momento para tener un hijo luego de casi 18 años de relación. “Un día estábamos de vacaciones con Lauta, después de tantos viajes porque la verdad que hemos viajado un montón, y el tiempo solos lo aprovechamos demasiado. Me di cuenta eso, dije: ‘Che, acá falto algo’. Me acuerdo que estaba tomando sol y observé la situación, soy dije eso. Me parecía que era el momento”, rememoró.

En la misma nota, cuando andaba por el sexto mes, reflejó sus sentimientos respecto a su salud y su ánimo. “Esperaba estar más nerviosa, queriendo que los demás me aconsejen, queriendo llamar a mi médico todo el tiempo para preguntarle, dudando de toda esta situación y sin embargo es tan intuitivo todo que es espectacular”, resumió. Además, se refirió a los aprendizajes que la sorprendían a diario ”Es todo muy lindo. Y ya desde la panza te empieza a enseñar un montón de cosas, de perder el control, de no saber, de no saber qué viene y de no poder planificar tanto”.

La foto de Bianca

Según contó la propia Agustina, con Lautaro se conocieron gracias a una celestina y no fue la clásica historia de amor a primera vista. “Nos presentó una amiga mía en la barra de Tequila. Al principio no pasó nada: debo reconocer que la remó durante casi un año hasta que nos pusimos de novios. Finalmente empezamos a salir en el año 2006, en un viaje que hicimos a Playa del Carmen”, expresó.

En 2013 dieron un paso formal en la relación al pasar por el altar. Y el año pasado, Mauro recordó el aniversario con un posteo “Hoy cumplimos 10 años de casados. Estoy feliz de convivir a la par con una mujer increíble como vos, compañera, humilde, generosa, súper trabajadora, el amor de mi vida”, resumió el empresario.

A continuación, recordó puntualmente el día de la boda: “Fue una noche mágica llena de muchas energías, pero nada supera los amaneceres y las cenas juntos charlando de nuestros proyectos para apoyarnos mutuamente”, completó.

El saludo de Marcelo Tinelli