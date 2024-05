La violenta situación de agresión y homofobia que sufrió un actor de la serie División Palermo: “No me pude defender”

Hernán Cuevas, uno de los actores de División Palermo, sufrió una tensa situación de agresión y homofobia (Video: IG/soyhernancuevas)

El actor Hernán Cuevas, reconocido por su papel en la exitosa serie de “División Palermo” (Netflix), compartió un estremecedor relato en sus redes sociales sobre una situación de agresión y homofobia que vivió recientemente. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven detalló cómo un viaje en auto se convirtió en una pesadilla debido a la repudiable actitud del chofer contra su integridad.

Según relató el actor, durante el trayecto el chofer de la aplicación notó que llevaba puesto un pin con la bandera LGTB, lo que desencadenó una serie de comentarios discriminatorios y cargados de odio. “Empezó a hablarme de su religión, la persona era evangelista. Yo no pude decir nada, no pude defenderme, solamente empezó a decirme en ese viaje que era un pecador, que me amaba pero que era un pecador por lo que hacía, que me iba a ir al infierno, que el diablo me hablaba por mi oreja para hacer esas cosas, que él hablaba con Dios y el espíritu santo le hablaba... pero más allá de su discurso de religión, fue su juicio de valor en decirme que yo estaba mal y que no podía hacer mi vida porque no era lo que Dios me había mandado”, expresó Cuevas visiblemente afectado.

El chofer continuó con un discurso lleno de juicios de valor y desprecio hacia la orientación sexual de Cuevas, llegando incluso a realizar comentarios sobre su talla baja, lo que aumentó la vulnerabilidad y el sentimiento de desprotección del actor. “En un momento me dice ‘yo te vi, cuando entraste al auto, que tenés un cuerpo distinto. Seguramente te lo mandaron porque tenías una misión que cumplir con ese cuerpo’. Fue un viaje muy horrible y la verdad es que no pude defenderme. Me sentí atacado, vulnerable, desprotegido, no pude defenderme, no pude decir nada, y es triste vivir así, que alguien me juzgue por mi condición o mi elección. Es una mierda, sinceramente. Lo quería compartir porque no me sentía muy bien”.

A pesar de no haber sufrido agresiones físicas, Cuevas describió el viaje como una experiencia “horrible” y destacó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones para crear conciencia sobre la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ frente a la discriminación y el odio. “Mi mamá y mi hermana querían linchar al chofer, pero se había ido y lo único que pude hacer fue ponerle una estrella y contar lo mal que me fue en el viaje. Mi defensa fue esa: una estrella y ponerle mal viaje. Espero que sirva para salir a defenderse, estamos muy vulnerables”, completó el intérprete.

El relato de Cuevas se produce en un contexto crítico para la comunidad LGBTIQ+, marcado por recientes casos de violencia como el ataque a cuatro mujeres lesbianas en el barrio de Barracas, que resultó en la muerte de tres de ellas. Ante esta situación, el actor hizo un llamado a la defensa y solidaridad entre las personas vulnerables. La publicación de Hernán Cuevas recibió muestras de apoyo y solidaridad de colegas, artistas y seguidores, quienes destacaron la importancia de alzar la voz contra la discriminación y brindar contención a quienes la padecen.

Polémica por los dichos homofóbicos de Nicolás Márquez

Recientemente, el escritor y biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, fue duramente cuestionado tras sus dichos acerca de la homosexualidad, a la que definió como una conducta “insana” y “autodestructiva”. Fue en el programa conducido por Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, y sus palabras generaron controversia y las críticas que se multiplicaron en redes sociales. En ese contexto, Manuel Lozano, presidente de la Fundación Sí, salió a expresarse de manera contundente: “(Márquez) dijo cuestiones que me parecieron muy terribles”, aseguró en una carta que leyó en Perros de la calle (FM Urbana Play). Lo mismo hizo Fernando Dente.

“Es muy difícil cuando en un espacio de comunicación se juegan tus propias cartas, y abrís tu historia, y abrís tus miedos y tus dolores: es muy difícil de explicarlos. Pocas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hablás algo tuyo y te da como la taquicardia. Estás en un momento de abrirte y de ser juzgado por todo”, dijo el conductor de Noche al Dente (América) después de elogiar a Lozano por haberse animado a contar su historia “con un discurso de puro amor y de sentido común”.

Al cerrar su testimonio, Fer dejó un mensaje a la comunidad a modo de reflexión. “Me parece que no podemos dejar de repetir hasta el cansancio, que el odio no es gratis. Me parece que es mi responsabilidad difundir esto porque nadie mejor que uno, que atraviesa las propias problemáticas, para abrirlo y compartirlo con todos”, concluyó.