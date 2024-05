Nicolás Márquez, escritor y amigo de Milei, se refirió a la homosexualidad como una conducta insana y autodestructiva

El escritor hizo sus declaraciones en una entrevista radial. Los dichos que causaron controversia

El escritor y amigo de Javier Milei, Nicolás Márquez, fue cuestionado en las últimas horas luego de que se expresara acerca de la homosexualidad durante una entrevista radial. La definió como una conducta insana y autodestructiva, generando controversia y críticas que se multiplicaron en redes sociales.

Fue en el programa conducido por Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, donde el autor del libro Milei, la revolución que no vieron venir habló acerca de las elecciones sexuales, expresó su opinión al respecto y dejó en clara su postura en contra de que el Estado promueva y financie la promoción de las diferentes orientaciones.

“Yo no sé si vos sos heterosexual u homosexual. Lo que yo sí sé es que vos no elegiste que te gusten los hombres o las mujeres. Vos no leíste un libro y tomaste una decisión. Yo tampoco elegí ser heterosexual. O sea, no es una virtud personal. Yo soy heterosexual, pero no es una virtud. No es una elección personal. Pero a mí me gusta la mujer desde que tengo uso de razón”, comenzó diciendo el biógrafo cuando introdujo el tema en la charla.

Durante el reportaje, Márquez insistió en definirse como un defensor de la libre elección de las personas. No obstante, se encargó de marcar una diferencia entre las conductas que son sanas y las que no, encuadrando a la homosexualidad en este último grupo.

El periodista contestó a los dichos del escritor en su programa radial y mostró una postura contraria

“Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, señaló el escritor.

Segundos más tarde argumentó su opinión. “Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones. Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, cuatro veces propensión mayor al alcoholismo”, enumeró.

Sus declaraciones causaron una evidente incomodidad en el estudio, el cual estaba siendo grabado para la transmisión en vivo por YouTube del programa. En este contexto fue que tomó la palabra Ernesto Tenembaum, quien intervino tras las declaraciones del invitado -que ya estaba siendo cuestionado por el resto de los periodistas de la mesa- y dejó en claro su postura contraria a la que Márquez estaba exponiendo.

Nicolás Márquez, durante la entrevista radial (Captura de video)

“Quiero darte mi visión del tema. Dijiste muchas cosas con lo cual me dan ganas de discutir cada una de ellas, pero voy a ir a lo general. Mi visión del tema es la siguiente: me parece que cada cual tiene derecho a elegir o, si no elige, si querés, a manifestar o tener la conducta de acuerdo a lo que le parece que tiene que hacer o lo que le fue determinado o lo que eligió. Entonces, si hay un chico de 15 años que le gusta otro chico, su conducta no tiene por qué ser juzgada por nadie”, comenzó diciendo el periodista en su descargo ante el biógrafo.

Luego citó un texto de Osvaldo Bazán en el que compara a las discriminaciones a los judíos y negros con los hostigamientos que desde hace décadas sufren las personas homosexuales. “Decía que cuando a un chico judío lo agreden por judío en una escuela, vuelve a su familia llorando y le dicen ‘tenés razón, el malo es el que te agredió”. Cuando a un chico negro lo agrede un grupo de blancos en la escuela, vuelve a su familia y le dicen ‘tenés razón’. Cuando un chico gay volvía a su familia, la familia decía ‘el problema es tuyo, que sos gay’”, explicó Tenembaum.

Y agregó: “Muchos chicos se han suicidado por este tipo de afirmaciones. Muchos chicos han sido perseguidos por ser homosexuales a lo largo de la historia. Yo creo que la humanidad les tiene que pedir perdón porque los ha perseguido, golpeado, encarcelado, simplemente porque decidían estar con otra persona del mismo sexo. Y yo creo que eso forma parte de la libertad”.

El conductor radial también se hizo eco de la crítica de Márquez al “lobby” que hace el Estado con la homosexualidad y le respondió: “Lo que pasó en estos años respecto de esto, que tal vez vos puedas decir ‘algunas cosas que no me gustaron’ y puede haber discusiones, no es una ideología de género ni un lobby, sino una corrección que se da en los países capitalistas. No se dan otro tipo de países, los países más libres del mundo. Decir hay que terminar con este oprobio de perseguir a alguien por su elección sexual”.

“Cuando yo te escucho a vos hablar, lo que escucho es la voz de quienes los perseguían”, le dijo Tenembaum al amigo del Presidente. Y concluyó frente a Márquez: “Lo que yo escucho es que no me estás discutiendo el lobby, ni siquiera me estás discutiendo los efectos adversos que puede tener una elección sexual determinada. Estás utilizando esos argumentos para plantear que el homosexual es inferior. Entonces me parece que si hablamos sinceramente, hablemos de que te rompen las pelotas los putos. No hablemos de que lo que te molesta es que es una conducta autodestructiva financiada por el Estado”.