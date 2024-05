Se conocieron las primeras imágenes de Delfina Gerez Bosco con Ricky Diotto y su expareja reaccionó: “No pensó en mí”

El exmarido de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, se mostró con Delfina Gerez Bosco (Video: Instagram)

Luego de varias idas y venidas, Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotta decidieron dar a conocer su relación. La noticia causó bastante revuelo en el mundo del espectáculo, en especial luego de que el músico posteara un video junto a su flamante pareja en un recital de La K´onga. Pero como no todo es alegría, el exnovio de la modelo, Martín Coggi, dio su versión de los hechos y hay algunos puntos en los que no hay acuerdo.

A través de sus historias de Instagram, el exmarido de María Fernanda Callejón le dedicó un romántico posteo, en el cual subió una imagen de la mediática en primer plano en la que escribió “Ella”, junto a un emoji de corazón rojo. Luego compartió el video del recital, donde se la ve a Delfina cantando y bailando al ritmo de la banda cuartera mientras que él la mira sorprendido.

El video no tardó en viralizarse por las plataformas sociales, lo cual llevó a que la exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) se pronunciara al respecto. “Estamos iniciando una relación”, señaló en la emisión del miércoles en el ciclo Editando Tele (Net TV). De acuerdo con la mujer, el inicio de su romance se dio en el cumpleaños de un amigo en común, lo cual llevó a que no pudiesen parar de hablar y el resto aseguró que “se dio de manera natural”.

El artista compartió su amor por su novia a través de sus historias de Instagram

La noticia le cayó como un balde de agua fría a Tony Coggi, quien conoció a Delfina durante su estadía en el reality show. Si bien su relación se terminó hace algunas semanas, el boxeador se quedó anonadado al encontrarse con que su exnovia había dado vuelta la página tan rápidamente. Completamente dolido por la situación, el también conductor del programa de streaming La Campana (La Casa) intentó evadir las preguntas, pese a que en las redes sociales lo llenaron de consultas al respecto.

Finalmente, el hombre tuvo que afrontar la situación y se sinceró sobre el nuevo noviazgo de su expareja. En diálogo con un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), el excompetidor del reality explicó el tiempo que había pasado desde que decidió no continuar su romance con Gerez Bosco. Y, como era de esperarse, no ocultó que el hecho lo dejó con el corazón roto.

La palabra de Martín Coggi

Martín Coggi se mostró dolido ante el nuevo romance de su exnovia (Video: Socios del espectáculo)

“Estoy muy solo, desde hace como dos meses que con Delfina no continuamos. Tenemos una linda amistad, pero se patinó en estos días. Nada, hablamos, se disculpó, le dije: ‘Te equivocaste, esto no es así y lo sabés porque me conocés’”, explicó el hombre, quien aseguró que conoció el vínculo entre ambos a través de la plataforma social X. “Es más, de todas las novias que tuve, es la que más me conoce, y eso que con mi primera novia estuve diez años. Me conoció totalmente, al 100% en el Hotel, y no creo que ningún flaco la va a conocer como lo hago yo”, sumó.

Completamente dolido por lo ocurrido, el intérprete le explicó al notero del ciclo: “Ella no pensó en mí cuando lo hizo, pero no está mal que le guste un flaco y que se pongan de novios; no está mal eso, sino de cómo vengo a enterarme y todos los que me pegan de costado”.

“Si bien estaban separados, ¿tenían un vínculo y se seguían viendo?”, le comentó el cronista del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Sin dar muchas vueltas, el hijo de Látigo Coggi reveló que continuaban viéndose y que seguía enamorado de ella. “Quizás me hacía falta ver lo que estoy viendo para dar un paso al costado. Si le generás expectativas a alguien que te ama, se ilusiona”, comentó ante la cámara. A modo de cierre, el deportista explicó cómo se sintió al conocer la nueva relación de Delfina: “Me puso mal enterarme. Me llamó ella”.

Delfina Gerez Bosco respondió a su exnovio

Delfina Gerez Bosco habló de la versión que dio su expreja tras conocerse su relación con el músico (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Lejos de quedarse callada, la modelo vio la nota que dio el boxeador en el programa y, ante las acusaciones en su contra, decidió responder. “La verdad es que somos dos personas solteras, pasándola bien”, señaló al referirse a su vínculo amoroso con Ricky Diotto.

Ante las consultas sobre Coggi, comentó: “Quedamos bien, al principio siempre hay alguien que se enoja, pero hemos hablado un montón. No puedo decir nada malo sobre él porque yo lo adoro y me hizo mucho bien”. También sumó que iba a seguir viéndolo, ya que quedaron en buenos términos y continúa en contacto con otras figuras de El Hotel de los Famosos con el que ambos conforman un grupo grande de amigos: “Creo que es un momento de enojo, ¡y yo lo conozco enojado!”.

Respecto a la versión de Tony, quien aseguró que se enteró por las redes sociales de su noviazgo, ella fue directa y respondió: “Yo le dije que estaba empezando algo, quizás no le dije: ‘Che, mirá...’. Es raro ser pareja y decirle así. En marzo vinieron a preguntarme y yo les dije que sí”.