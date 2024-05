El fuerte relato de Lizy Tagliani sobre la historia de su mamá: “Tuvo dos hijas producto del abuso y se las sacaron”

El desgarrador relato de Lizy Tagliani sobre su mamá (Video: Blender)

En las últimas horas, Lizy Tagliani habló por primera vez sobre la dura historia de vida de su mamá. “Sufrió muchos abusos, tuvo una hija a los 13 y otra a los 17″, reveló al borde de las lágrimas la conductora de La Peña de Morfi (Telefe). Invitada al programa Las Pibas Dicen (Blender), integrado por Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil, Fernanda Cohen, la artista recordó parte de su infancia y de su adolescencia.

“Mi mamá fue siempre mamá y nunca fue mujer. Solamente fue mamá. Ella nació en el Chaco, era analfabeta, y de apariencia muy fuerte. Tenía 12 hermanos y como no había para comer, se fueron cada uno para diferentes provincias”, describió Lizy sobre su progenitora, Rosa Gallardo, quien murió a los 63 años en 2011.

“Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia. Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron”, dijo con lágrimas en sus ojos.

“Le sacan esa hija, que es una hermana que ahora falleció ya, me enteré porque pude llegar a donde estaba para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin poder hacer absolutamente nada”, continuó ante el asombro de sus colegas.

“Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser”, agregó en un testimonio que era más fuerte a medida que Tagliani iba dando más detalles.

“Mi mamá era como un oráculo donde yo iba a buscar respuestas sobre la vida, pero no siento que lo hacía desde un lugar de mamá porque ella me dejaba que yo me solucionara las cosas sola. Por ejemplo, cuando caminaba por el barrio me decían ‘ahí va el maricón’, ‘miralo al put…’, y cuando yo se lo contaba a mi mamá ella me decía: ‘¿Y vos que sos?’. ‘Yo soy una nena, quiero ser Carla’, le respondía. Entonces ella me decía: ‘Bueno, entonces vas a volver y les vas a explicar por qué sos Carla y si volvés llorando te cago a trompadas yo”, sentenció.

Lizy Tagliani dio detalles de su proceso de adopción para convertirse en mamá

Los deseos por adoptar por parte de Lizy Tagliani no son nuevos. Desde hace mucho tiempo que expresó sus deseos de sumar un miembro a su familia, pero no tuvo la oportunidad hasta luego de su casamiento con su marido, por lo que en mayo del año pasado confirmó el inicio de ese proceso. Movida por unas ansias de criar a un pequeño que la necesite, la comediante dio a lugar a su objetivo e inició el largo proceso que conlleva la adopción.

“Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona”, sostuvo la conductora en medio de una entrevista radial en Agarrate Catalina (La Once Diez) a inicios del 2023. En esa misma línea, sumó: “Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista”.

Respecto al proceso de adopción, la flamante compañera de Diego Leuco explicó que avanza “de a poquito” y que es algo personal que lleva adelante con su marido, quien la apoyó desde un principio. “Fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una perfecta mamá y darle todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de dónde venís, cómo empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.