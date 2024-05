El dolor de Guillermo Coppola al recordar el último adiós a Diego Maradona: “Me falló porque él me iba a despedir a mí”

El dolor de Guillermo Coppola al recordar el último adiós a Diego Maradona (Video: Entrevistas, La Nación)

Este miércoles, Guillermo Coppola se emocionó al recordar a Diego Armando Maradona en un mano a mano con Luis Novaresio, en su ciclo de reportajes +Entrevistas, por La Nación+. “Entra por ahí Diego, ¿qué le decís?”, quiso saber el periodista. Inmediatamente, el empresario y exmanager del astro futbolístico fallecido el 25 de noviembre del 2020, en plena pandemia, respondió: “Que es una mierda y que me falló porque él me prometió que me llevaba a mí, que él me iba a despedir a mí con la música que a mí me gustaba”.

“Algo hiciste mal porque siendo un pendejo como sos te escapaste… Te fuiste de este lugar, te fuiste de este mundo cuando me habías prometido que me ibas a llevar a mí. Le fallaste a tu amigo, a tu hermano y a todo lo que decías, inclusive al que te robó la plata de tus hijas, si querés agregarle algo más, pero me fallaste”, señaló Coppola al borde del llanto hablándole a su amigo de toda la vida.

El día del último adiós a Diego Maradona (Foto: Franco Fafasuli)

“Todo esto Luis se lo iba diciendo en el trayecto cuando estaba llevando el cajón. Me dolió mucho porque él podría haber hecho algo, no los demás”, dijo Guillermo que hasta el día de hoy sigue extrañando a Maradona, según como lo manifestó en diversas entrevistas en las que le tocó recordar a su amigo.

La historia entre Diego Maradona y Guillermo Coppola comenzó en 1985, cuando ambos se unieron profesionalmente en una relación representante-representado que perduró hasta 1991. Sin embargo, su vínculo trascendió lo laboral y se convirtió en una amistad cercana, marcada por miles de anécdotas compartidas y una complicidad única. Incluso después de que su relación profesional terminara en 1991, continuaron siendo amigos durante los siguientes años, aunque cada uno continuó su camino.

Durante esos años, la relación se caracterizó por su cercanía y la complicidad que mostraban en público. Sin duda, ambos eran figuras icónicas, con Maradona como la leyenda del fútbol y Coppola como su amigo y representante más cercano.

El quiebre de la amistad

En el año 2000, su amistad sufrió un duro golpe cuando Maradona acusó a Coppola de robarle dinero, lo que llevó el conflicto a los tribunales. Aunque hubo un intento de reconciliación durante la primera audiencia, la relación nunca volvió a ser la misma.

Durante varios años estuvieron distanciados, con Diego expresando públicamente su descontento y criticando a su exrepresentante en varias ocasiones. Sin embargo, la enfermedad de Maradona y su posterior internación en Cuba los volvió a reunir temporalmente.

Pero la paz no duró mucho, ya que surgió un nuevo conflicto cuando se filtraron fotos de Coppola jugando al fútbol con otros famosos mientras Maradona estaba en Cuba. Esto hizo que el exjugador se sintiera traicionado y la relación se rompiera una vez más.

Maradona y Coppola

En 2009, surgió otro punto de discordia cuando el DT enfrentó problemas fiscales en Italia y culpó en parte a Coppola por su situación financiera. Sin embargo, a pesar de estos conflictos, hubo momentos de reconciliación, como cuando se juntaron en el velorio de Don Diego, en 2015.

En junio de 2018, durante el Mundial de Rusia, ambos se encontraron nuevamente en ese país y se abrazaron emocionados. Este encuentro marcó el comienzo de una nueva etapa en su relación, caracterizada por una mayor comprensión y afecto mutuo.

Una de las últimas veces que se los vio juntos fue en febrero de 2020, durante un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo dirigido por Maradona. Esta imagen reflejó una relación que, a pesar de sus altibajos, perduró a lo largo de los años y demostró la fuerza del vínculo que los unió.