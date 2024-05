El doctor Alberto Cormillot continúa internado: los detalles de su salud

Alberto Cormillot sufrió la rotura de tres costillas tras un accidente doméstico

El reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot fue internado de urgencia el pasado lunes debido a un accidente doméstico. El incidente generó una gran preocupación en el ámbito de la salud y entre sus seguidores, por lo que él mismo fue el encargado de explicar lo sucedido y las consecuencias. “Me caí y me fisuré las costillas”, aseguró el experto a Teleshow desde su lugar de internación.

Cormillot explicó en ese momento que, aunque su estado general es bueno, experimenta dolor y se encuentra bajo observación médica. En las últimas horas, este medio volvió a comunicarse con el profesional, quien reveló cómo continúa su salud, al destacar que aún no recibió el alta porque debían controlar los dolores. También confirmó que fueron “tres costillas rotas, bien rotitas” el resultado por la caída y que continuará internado a la espera de que el dolor pase con los medicamentos que se le fueron suministrados.

El doctor, que cuenta con una extensa trayectoria en la nutrición y la salud pública, y acaba de relanzar su famoso programa Cuestión de Peso (El Trece), acompañado de su hijo Adrián y su nieta Abril, compartió además, una imagen que demuestra la lesión en sus costillas.

Las consecuencias del accidente que sufrió el doctor Cormillot

Además, en una charla con el ciclo Mañanísima, su esposa Estefanía Pasquini brindó detalles reveladores de cómo se produjo el accidente al recordar que “siempre antes de dormir ordenamos todo, pero a veces Emilio deja algo tirado”, para luego confirmar que pisó uno de los juguetes y se resbaló, hecho que se magnificó por encontrarse en medias en un piso de madera.

“Nosotros tenemos la habitación con piso de madera. Por ende, cuando estamos en medias, resbalamos bastante. Ya nos hemos resbalado todos. Lo que pasó fue que se cayó a las cuatro de la mañana cuando se iba para la radio. Yo escuché el golpe, me desperté. Lo vi que estaba en el piso. Lo ayudé a levantarse. Se dio contra la punta de una cómoda de madera y entonces eso fue lo que le partió las costillas”, destacó.

Respecto de los instantes posteriores, Estefanía recordó: “Yo estaba en la cama, lo escucho y cuando lo vi se estaba quejando del dolor, lo hice arrastrarse un poco hasta la escalera y ahí recién lo pude ayudar a pararse. Me ayudó también la señora que trabaja en casa”, para luego destacar que el doctor se encontraba consciente.

La esposa de Cormillot habló de la salud del médico (El Trece)

“Él me dijo ‘estoy bien, pero me rompí una costilla’. Después me dijo que se iba a la radio y yo le dije que no. Hice que se tomara la presión, porque le puede variar también cuando pasan cosas, así quería que lo haga, hice que desayune e ir viendo cómo se sentía. Le dolía mucho y entonces evidentemente tenía esto. Yo me tenía que ir, tenía que venir a la clínica porque tenía pacientes, así que una de las personas que trabaja con él lo llevó hasta la clínica porque él habló con Capuya, entonces le dijo que vaya”, por lo que fue internado en un primer momento en el sanatorio Finocchieto.

Fue allí donde se le confirmó que quedaría en observación debido a que “es muy difícil estar en una casa sin moverse y además con tantos analgésicos y todo lo que iba a tener que tomar para el dolor, le iba a hacer pelota el estómago”, graficó.

“El único tratamiento es quedarse quieto y tratar el dolor, nada más”, explicó a la vez que aventuró que “pueden pasar un mes, dos meses, esto no es matemático”. A la vez reconoció que, pese a la gravedad de lo sucedido, se la puede ver tranquila porque “nosotros pasamos eso de estar internaos, primer con un cáncer, con fiebre de causa desconocida, o sea, pasamos muchas malas. Entonces hoy decir ‘bueno, está por un golpe nada más’, es como una tranquilidad”.