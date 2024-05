El conmovedor mensaje de Facundo Arana al revelar que tiene lesiones en su piel en estadío temprano: “La mejor forma de medicina es la prevención”

La imagen compartida por Facundo Arana al revelar sus problemas de salud (IG facundoaranatagle)

Facundo Arana anunció que está enfrentando una serie de carcinomas en etapas tempranas. Esta revelación fue compartida por el propio a través de una publicación en su cuenta personal de instagram en la que además se ocupó de señalar la importancia de la detección precoz y la prevención en este tipo de enfermedades, a la vez que detalló cómo se encuentra.

En el mensaje publicado en los últimos minutos del lunes destacó que “la mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al Sol”, para luego revelar que “cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadío temprano. Hoy sacamos otro. Todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo”.

Así comenzó su explicación sobre el problema de salud que se encuentra transitando, a la vez que destacó: “Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste”, para luego replicar una frase por él ampliamente escuchada: “Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla”, dando cuenta de la gravedad en que puede tornarse en caso de no tener una detección temprana.

Fue en ese punto, que también se tomó un minuto para agradecer a quienes día a día se encuentran a su lado en esta lucha: “Gracias a mi compa. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos.. Gracias Hospital de Clínicas, gracias Sanatorio de Los Arcos, gracias a mi adorada amiga y Dra. Liliana Aslanian. ¡Gracias a toooodo el personal de salud del mundo!”.

El posteo de Facundo Arana al revelar sus problemas de salud

Tras ello, en charla exclusiva con Teleshow, destacó sobre lo sucedido que “hice chequeo de lesiones que aparecen en la piel. A veces hay que remover algunas. Es ambulatorio”, dando un mensaje de esperanza. Así, el intérprete conocido no solo por su carrera artística sino también por su activismo en diversas causas sociales, utilizó su experiencia personal para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud y la prevención del cáncer.

Cabe recordar que no es la primera vez que tiene que lidiar con esta enfermedad, como él mismo lo reveló en 2019: “Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Ya estudiaba teatro. Pero, después, me hice actor y me hice muy conocido, mucho más de lo que hubiera soñado”, empezó contando. Y relató cómo, con el tiempo, comenzaron a invitarlo a las galas a beneficio de Fundaleu para colaborar como celebrity waiter en la recaudación de fondos para la investigación y tratamiento de las enfermedades oncológicas de la sangre.

“Así fue cómo en 2002 me contaron que querían que todo el mundo se enterara de la necesidad y la importancia de donar sangre, de ser donante voluntario de sangre. Y no sé por qué me quedó tanto... Yo vengo de la época de ‘se necesita con suma urgencia sangre del grupo tal...’ Y me enteré de que si hoy pusieran uno tras otro los avisos de la gente que necesita con urgencia sangre, no alcanzaría la señal entera 24 horas al día de los canales para poder cubrir la demanda”, explicó Arana en el ciclo ¿Quién quiere ser millonario?, en ese entonces comandado por Santiago Del Moro.

Facundo abrió su corazón frente a Santiago del Moro en "¿Quién quiere ser millonario?" (Telefe)

Después, Arana hizo referencia a su caso particular. “Yo tuve un linfoma de Hodgkin combinado. Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos”, recordó.

¿Si tuvo miedo? “Sí, lo que pasa es que no te terminás de dar cuenta. Si te fijás, todo el mundo tiene a lo largo de la vida momentos de inflexión, momentos críticos, momentos tremendos... Sin embargo, siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque yo tengo tres hermanas mujeres, tengo a mi vieja, tenía a mi viejo en esa época. Mis amigos, mi gente. Y yo no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. Me hubiera muerto. Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora : ‘Che, ¿qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?’ Yo me llevo el mundo por delante. Pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos”, confesó el actor.

Arana destacó el trabajo de médicos e investigadores, pero recalcó especialmente la labor del equipo de enfermería, que está ahí “cuando uno tiene que guardar cama en un cuarto, del que sabe que no puede salir”, porque son los que están ahí “entre la muerte y vos”.