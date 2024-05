El rotundo cambio de look de Juana Viaje después de su travesía por el océano Atlántico: “Estuve un mes en patas”

El rotundo cambio de look de Juana Viale (Almorzando con Juana, El Trece)

Juana Viale se tomó varias semanas para cumplir uno de sus proyectos más anhelados. Su visión ecológica la llevó a encarar un viaje por el Océano Atlántico en compañía de su pareja, Yago Lange y parte de un equipo que le permitió recoger microplásticos debajo del mar. En la aventura permaneció varias semanas arriba de una embarcación en el agua y, según fue compartiendo a través de sus historias de Instagram, la conductora se mostró distendida y fresca, con el cabello suelto y en la mayoría de los casos, descalza. Si bien no fue nada sencillo, lo cierto es que disfrutó de las aguas y de diferentes actividades recreativas en altamar, que quedaron registradas por la lente de sus cámaras, ya que otro de los objetivos de la travesía fue dejar constancia de la hazaña y convertirla en un documental.

“Lo más lindo para mí es poder concretar sueños. Bueno, acá es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas”, escribió Juana desde sus historias en la plataforma de Instagram. Los días en la embarcación tampoco resultaron sencillos. Por momentos tuvieron que sortear algunas dificultades que se les presentaron a lo largo del recorrido. De esta manera, además de encontrar una mayor cantidad de deshechos que los esperados debajo del mar, el equipo estuvo a punto de quedarse sin comida. “Tarta de zanahoria y calabaza. Una escoradita más y nos quedábamos sin almuerzo”, dijo Viale mientras mostraba una de las tantas comidas que realizaron arriba del barco y que les permitió fraccionar el alimento lo mayor posible antes de su arribo a tierra firme, el cual no se dio hasta días más tarde.

Ya de regreso a Buenos Aires, la nieta de Mirtha Legrand se reincorporó a su programa, Almorzando con Juana. Si bien su lugar lo ocupó su abuela, durante los domingos en los que ella no estuvo, ambas tuvieron un reencuentro que Chiquita se encargó de contar al aire de su ciclo de El Trece, durante la noche del sábado. “Me acabo de encontrar con Juanita que hace mucho más de un mes que no la veía, hice los programas de ella y nos dimos un beso, un abrazo recién y me dio un placer… se cortó el pelo”, comenzó adelantando Mirtha en su programa. “¿Le trae algún regalo cuando se va de viaje?”, le preguntó Sebastián Vignolo, uno de los invitados. “No (risas), y tampoco se lo pido. El regalo es ella, que es muy cariñosa y afectuosa”, respondió la diva de los almuerzos.

Así las cosas, durante este domingo, Juana arrancó su programa enfundada en un vestido colorado, hasta los pies, confeccionado para ella por Gino Bogani, que ya había lucido en la entrega de los Premios Martin Fierro 2023. Pero lo que más llamó la atención del público fue su corte de pelo. Visiblemente más corto, a la altura del cuello, lacio de estilo carré, la conductora abandonó su extensa cabellera que le llegaba casi hasta la cintura. “Me corté el pelo. Estuve casi un mes en patas y ahora estoy hecha una princesita gracias a Bogani”, anunció a la cámara en la apertura del ciclo. “Estuve un mes hecha una roña”, agregó enseguida entre risas, mientras se escuchaban las carcajadas en el estudio.

Acto seguido, la conductora detalló brevemente cuál fue el propósito de su viaje por el océano Atlántico, pero luego aclaró “que ya tendría tiempo de contar todo”. Sin más, le dio paso a sus invitados, entre los que se encontraba Jey Mammón, invitado por primera vez a su programa luego de la polémica que se desató tras la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.