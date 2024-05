Tamara Paganini dio su opinión sobre su experiencia en Gran Hermano: “En el confesionario los retan”

Tamara Paganini reveló qué pasa en el confesionario de Gran Hermano (Radio Vorterix)

Especulaciones, rumores y sospechas, a lo largo de la actual edición de Gran Hermano (Telefe) algunos usuarios en las redes sociales especularon con la posibilidad de que el programa estuviera siendo guiado por algunos momentos. Desde los porcentajes en las galas de eliminación, hasta los cortes que se muestran durante el ciclo cuando los participantes hablan de cosas que pueden levantar polémica en el público. En este sentido, Tamara Paganini, exintegrante del juego, dio detalles de lo que ocurre detrás de las paredes de la casa más famosa del país.

Al ser invitada al programa Zona liberada, por Radio Vorterix, la exjugadora explicó la relación entre los participantes y la producción. Todo comenzó cuando el conductor, conocido como Marito Baracus, habló de los sorpresivos cortes que hace el canal sobre la transmisión: “Se nota que tal vez están diciendo algo picante o Furia, que ahora bardea mucho a la producción, y de repente cambian de cámara. En el anterior era más alevoso”.

Inmediatamente, la invitada reaccionó y comentó basándose en su experiencia: “No es que te dicen hacé tal cosa, aunque en este Gran Hermano escuché a Furia, Mauro, Manzana que se comentan entre ellos que Gran Hermano les comenta cosas o los retó por algunas cosas. Se escapan algunas partes. Pero no es que te dicen: ‘peleate con tal’. Salvo que vos seas, ya de por sí, tramposo y que te va a gustar que te digan andá contra tal porque esta semana sale tal cosa. No son tan abiertos como para decir: ‘Gran Hermano te propone hacer trampa’”.

Tamara Paganini manifestó su apoyo a Furia

Luego, al ver su llamativo pelo rojo, el equipo le consultó Paganini si apoya a Furia, la jugadora más polémica de la actual edición: “Por supuesto, 100% furiosa”, resaltó Paganini manifestando su fanatismo por la doble de riesgo.

Semanas atrás, al ser invitada al programa Intrusos (América), la jugadora de Gran Hermano 2001 habló de las situaciones que no salieron al aire durante su edición: “La producción elige qué mostrar y qué no mostrar. Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV. No se ve todo, siempre existe el botón de ‘apagá esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no cambia nada”.

Al mismo tiempo, admitió que cuando ella estuvo en la casa también hubo situaciones de violencia, algo que los usuarios de las redes le critican constantemente a la edición actual: “Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo le pegué a uno adentro de la casa. No se podía, era romper las reglas. Me llamaron al confesionario y dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés echame’”. En ese sentido, relató que la producción se decidió por no tomar ninguna medida y cuidarla como participante: “Era La Oca de los huevos de oro junto con Gastón Trezeguet. No me iban a sacar...”, deslizó Paganini.

El descargo de Furia tras la dura sanción de Gran Hermano

Uno de los momentos más polémicos de las últimas ediciones se dio luego de que Furia se cruzara con Mauro. La producción del reality, a través de un comunicado leído al aire en medio de la gala de expulsión del último domingo, decidió que la participante esté automáticamente nominada para la expulsión hasta que concluya su participación en el programa. Esta medida se produjo tras un intenso intercambio verbal entre ambos concursantes, que escaló a niveles alarmantes.

La situación se desencadenó después de que Mauro realizara comentarios que Furia consideró ofensivos, lo que desató una discusión cargada de insultos y reproches mutuos. La contienda se agravó a tal punto que la producción de Gran Hermano intervino tomando una decisión ejemplar para asegurar la convivencia dentro de la casa: aisló por un buen rato a la jugadora adentro del confesionario, seguramente asistida por un psicólogo por la tarde, en plena pelea, y por la noche, la sancionaron.