Jey Mammon habló de su regreso a los medios: “Siempre fue lindo el encuentro con la gente”

Jey Mammon habló de su regreso a los medios

Jey Mammon está regresando lentamente a los medios de comunicación luego de haber quedado afuera de distintos proyectos tras la denuncia de abuso que realizó Lucas Benvenuto en su contra. El conductor y humorista se prepara para desembarcar en televisión y radio, y como antesala, el próximo domingo 12 estará sentado en la mesa de Almorzando con Juana (El Trece).

A la salida de la grabación de este ciclo -en donde compartirá el regreso de Juana Viale a la conducción con invitados como el coreógrafo Aníbal Pachano y los periodistas Nacho Otero y Valeria Sampedro- fue abordado por un móvil de Intrusos (América) y rompió el silencio. “Estoy bien, súper, muy feliz la verdad. Acá venimos de hacer la mesa con Juana. Me sentí bien, la verdad que fue un hermoso almuerzo”, comenzó diciendo el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe), programa del que fue apartado en abril de 2023 tras mediatizarse la denuncia.

El movilero luego le preguntó por sus futuros proyectos y Mammon dio algunas pistas. “Vamos a hacer televisión en NET y radio en Splendid. También tengo una fecha en Café La Humedad”, contó el también músico. Si bien todavía no trascendieron demasiados detalles sobre el ciclo, se supo que el último jueves tuvo una reunión con Gustavo Sofovich, quien será el productor de esta nueva aventura televisiva.

Tras el estado público que tomó la denuncia de Benvenuto, Jey se alejó de los medios de comunicación. Y luego de dar distintas entrevistas para dar a conocer su “campana” del caso, se fue a vivir a Madrid, España, por un tiempo. Regresó a fines del año pasado y se instaló en Villa Carlos Paz para realizar teatro durante la última temporada de verano, también bajo el ala del hijo de Gerardo. En ese sentido, el notero del programa que conduce de lunes a viernes Florencia de la V lo consultó si se le hizo “larga la espera” en cuanto a su vuelta a los medios. “No se me hizo largo porque hice teatro en el verano, hice Carlos Paz, que era uno de los espacios que tenía muchas ganas también de hacer. Y ahora viene la tele. Así que se fue dando un proceso que no fue largo. Estamos ya en la tele”, respondió Jey.

“¿Tenés expectativas por la opinión de la gente, lo que pueda medir el nuevo programa?”, quiso saber el cronista. “Ya tuve contacto con la gente en el teatro, que es el contacto más directo. A la gente la tenés ahí. Y además siempre fue lindo el encuentro con la gente. Así que estoy muy feliz de volver a la tele que es un espacio que me encanta”, dijo el humorista que nació con el nombre de Juan Martín Rago.

Jey Mammon conto como fue el recibimiento del publico en Carlos Paz

Por otro lado, el comediante fue consultado por “la parte legal” y cómo avanzó la causa. Pero Jey se mostró reacio a contestar. “Listo, ya está, vine a lo de Juana a hacer el almuerzo, hablé de un montón de temas y ahora ya me estoy yendo a ensayar, así que listo, ya”, respondió algo incómodo. “Ya hablé un montón, quedé absuelto hace un montón, ya lo hablamos un montón de veces. Ya está”, reiteró con el mismo tono de voz y queriendo dar por finalizado el tema y también la nota.

“Lo hablaron ustedes en el programa: está desestimada la denuncia, la querella, pero no hubo juicio, no se llegó a juicio. Y fue desestimada. Ni siquiera se analizaron las pruebas que yo presenté. Ni siquiera se analizó a fondo el tema. Ya está, es un tema re contra cerrado”, sentenció.