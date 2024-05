Cómo quedó la placa definitiva de nominados en GH tras la estudiada jugada de Zoe, la líder de la semana

Así quedó la placa de nominados de GH

El último miércoles en Gran Hermano, la emocionante competencia para ganar un auto 0 kilómetro llegó a su fin y tras una ardua prueba que duró dos días y en la que se utilizaron 200 llaves, finalmente se definió un ganador. En medio de los últimos momentos de tensión, Zoe logró arrancar el vehículo con la llave número 64, por lo que se llevará a casa el preciado premio cuando salga de la casa. Pero ese beneficio llegó acompañado de otro porque automáticamente, la joven del bario porteño de Recoleta, se convirtió en la líder de la semana.

Eso significa que, tras la votación de los participantes, obtenía la potestad de definir a quién baja de la placa y a quién sube a la jornada de tensión del próximo domingo, en la que un jugador dejará el reality para siempre. Y eso fue lo que sucedió el jueves por la noche.

Un participante de Gran Hermano ganó el auto 0 KM y se convirtió en líder de la semana

La placa estaba conformada por Furia, Mauro, el Chino, Darío, Florencia y Emmanuel, a la espera de la decisión de Zoe, quien en los últimos minutos del jueves reveló su jugada. Tras varias horas de especulaciones sobre cómo actuaría y a quiénes beneficiaría, finalmente optó por una estrategia que sorprendió a muchos, ya que decidió salvar a Florencia, mientras que Virginia fue elegida para reemplazarla en la placa. La decisión resaltó las dinámicas complejas entre los concursantes y el impacto de sus personalidades en sus decisiones estratégicas dentro del reality.

“La subo a ella porque es la más empática y va a entender”, justificó la líder de la semana al momento de explicar por qué mandó a Virginia a armar las valijas. Pero no fue obra de la casualidad, ya que muchos recordaron lo vivido hace apenas 15 días, cuando en momentos en que la humorista platense era la líder de la semana, decidió subir a la placa a Zoe, con una justificación un tanto polémica: “Los motivos prefiero contárselos después a ella. Por eso no quería que me agradezcan, lamento subirla pero bueno... me pareció la mejor opción, lamentablemente”.

Así las cosas, tras la jugada de la ganadora del auto, la placa final de nominados de cara a la gala del próximo domingo 12 de mato quedó conformada por Juliana Scaglione, Mauro D’Alessio, Darío Martínez Corti, Emmanuel Vich, Martín Ku y Virginia Demo.

Así quedó definida la placa de nominados de Gran Hermano para el próximo domingo

Cómo fue la última nominación en Gran Hermano

El miércoles se desarrolló una nueva instancia de votación entre los jugadores y así se dieron las cosas. La primera en entrar al confesionario fue Furia, quien ya está nominada hasta el final de su estadía debido a su feroz pelea con Mauro y la sanción que recibió. Como era de esperarse fue directo hacia su expareja, ya que tenía la teoría de que iban a recibir votos negativos. “Vamos a ver si tengo un poco de fuerza afuera, más con los que caigan en la paca”, comentó la doble de riesgo. Además, se arriesgó por darle el voto restante a Darío, con quien tampoco ha tenido una buena relación en la última semana.

Por su parte, Bautista y Florencia también nominaron al platense y al exrugbier, mientras que Virginia votó a Mauro y a Nicolás. Este último fue contra Emmanuel y Mauro, al igual que Zoe. En cuanto a Martín Ku, el muchacho permaneció en el confesionario un tiempo para explicar el motivo detrás de su nominación espontánea, la cual había sido adelantada por Santiago del Moro. “Estamos en instancias muy avanzadas del juego, los votos pesan cada vez más porque somos cada vez menos. Con una espontánea puedo asegurar a dos personas en la placa”, confesó al apuntar contra la modelo y el joven oriundo de Villa Urquiza.