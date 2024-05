Estrategias, teorías y nuevos bandos: cómo quedó la casa de GH tras la nominación y quiénes están en placa

Furia planea aislar a Mauro de la casa

La casa de Gran Hermano (Telefe) volvió a quedar al rojo vivo tras la gala de nominación. En privado, los competidores tuvieron la oportunidad de seleccionar a quiénes querían que integran la placa, dejando así a algunos de sus compañeros con un pie afuera del juego. Por si fuera poco, la noche del miércoles no terminó ahí, sino que varios se quedaron reflexionando lo que ocurrirá con el pasar de los días.

La primera en entrar al confesionario fue Furia, quien ya estaba seleccionada debido a su feroz pelea con Mauro. Como era de esperarse fue directo hacia su expareja, ya que tenía la teoría de que iban a recibir votos negativos. “Vamos a ver si tengo un poco de fuerza afuera, más con los que caigan en la paca”, comentó la doble de riesgo. Además, se arriesgó por darle el voto restante a Darío, con quien tampoco ha tenido una buena relación en la última semana.

Por su parte, Bautista y Florencia también nominaron al platense y al exrugbier, mientras que Virginia le dio uno al némesis de Juliana y Nicolás. Este último fue contra Emmanuel y Mauro al igual que Zoe. En cuanto a Martín Ku, el muchacho permaneció en el confesionario un tiempo para explicar el motivo detrás de su nominación espontánea, la cual había sido adelantada por Santiago del Moro. “Estamos en instancias muy avanzadas del juego, los votos pesan cada vez más porque somos cada vez menos. Con una espontánea puedo asegurar a dos personas en la placa”, confesó al apuntar contra la modelo y el joven oriundo de Villa Urquiza.

En ese sentido, la placa quedó conformada por Furia, Mauro, el Chino, Darío, Florencia y Emmanuel. Restará conocer qué hacer la líder de la semana, que en esta ocasión es Zoe, quien también se llevó el auto 0 KM. Pero esa jornada estuvo lejos de terminar temprano, ya que el resultado llevó a que más de uno se pusiera a contemplar lo que les depararían los próximos días.

Así quedó conformada la placa de nominación

“La gente, que es la todopoderosa de esta casa, tiene la chance de dar vuelta todo, ¿a qué me refiero? Ustedes votan, ustedes mandan acá adentro. Si están cansados de ver lo mismo hace 5 meses, las mismas peleas, las mismas agresiones, voten. Usen el #NuevoGranHermano, depende de ustedes”, pidió Mauro, a los gritos, desde el exterior de la casa mientras caminaba en círculos por el pasto. “Ustedes eligen ver otra cosa, no nosotros”, añadió en otro momento ante las cámaras del programa en un intento de cambiar el resultado del domingo.

Por otra parte, en un intento de iniciar su estrategia contra el joven, Furia le comentó su lectura de la casa a Nicolás. “¿Qué es lo que pasa con Martín? Se juntan dos horas, 20 minutos y chau”, le señaló la atleta. Por su parte, el castaño intentó excusarse respecto a ello: “Nosotros nos enojamos con Mauro, Juli”. Pero esto no le bastó a la pelirrosa, quien acotó: “No me enoja que se junten con él, pero si la gente viene a gritar y todo, ¿a ustedes les parece que pueden jugar con un traidor? Nico, cuidate el ort... Después no lloren”.

Mauro empezó una revolución en Gran Hermano

Este tema fue retomado con Emmanuel a quien le confesó que no le gustaba para nada la actitud que tenían Los Bros con Ku. Mientras limpiaba la mesada, la mujer le compartió su largo análisis de lo que veía por parte de ese grupo: “¿Por qué no son más astutos? ¿Por qué no juegan para el afuera? Después que no lloren. No es por ser bueno y no dejar solo a alguien, la persona que es traidora se tiene que quedar sola por castigo, es lo mismo que me pasó a mí con Agostina”.

En otro sector de la casa, dos integrantes de la agrupación, Nico y Bauti se pusieron a charlar de la placa de nominación con Florencia. Una vez más, los participantes se refirieron al conflicto entre sus compañeros y mostraron su molestia ante la posibilidad de que el exrugbier quedara afuera. “Si se va Mauro, esto es cualquier cosa, posta”, señaló el modelo con un tono enojado mientras veía las expresiones de los competidores. “Bueno, amigo, pero esto varias veces fue cualquier cosa”, señaló el uruguayo, quien dejó ver la derrota ante el posible resultado del domingo, el cual será definido por los fanáticos.