Fernando Dente respaldó a Manuel Lozano y habló de la homofobia: “Ojalá nadie nos grite ‘puto’ ni nos pegue”

Fer Dente opinó acerca de los dichos homofóbicos de Nicolás Márquez (Video/Olga Streaming)

En las últimas horas, el escritor y biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, fue duramente cuestionado tras sus dichos acerca de la homosexualidad, a la que definió como una conducta “insana” y “autodestructiva”. Fue en el programa conducido por Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, y sus palabras generaron controversia y las críticas que se multiplicaron en redes sociales. En ese contexto, Manuel Lozano, presidente de la Fundación Sí, salió a expresarse de manera contundente: “(Márquez) dijo cuestiones que me parecieron muy terribles”, aseguró en una carta que leyó en Perros de la calle (FM Urbana Play). Lo mismo hizo Fernando Dente, este miércoles a la mañana, en el programa que conduce por el canal de streaming Olga.

“Es muy difícil cuando en un espacio de comunicación se juegan tus propias cartas, y abrís tu historia, y abrís tus miedos y tus dolores: es muy difícil de explicarlos. Pocas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hablás algo tuyo y te da como la taquicardia. Estás en un momento de abrirte y de ser juzgado por todo”, comenzó el conductor de Paraíso Fiscal después de elogiar a Lozano por haberse animado a contar su historia “con un discurso de puro amor y de sentido común”.

“Después de haber escuchado el discurso de Márquez, donde daba todas estadísticas y porcentajes, yo pensaba: ‘¿Cómo hago para explicarle a un chabón que me dice este dato estadístico que hay un factor que son los sentimientos y es el amor?”, siguió Fer.

“Porque a mí no es que solamente me calienta un pito o un culo, yo me enamoro de un hombre y me gusta eso. Me enamoro de una persona que, bueno, da la casualidad que es del mismo género, se autopercibe como yo, como se tenga que decir o como se quiera decir. Y ya está, después es todo igual. Tengo los mismos problemas, los mismos celos, las mismas inseguridades con ese vínculo. Y es más, no tengo los mismos, tengo peores, porque cuando camino de la mano con un hombre por la calle, no estoy pensando: ‘Ay, cuánto lo amo’; sino: ‘Ojalá nadie nos grite Puto. Ojalá nadie nos pegue. Ojalá no me muera”.

Al cerrar su testimonio, Fer dejó un mensaje a la comunidad a modo de reflexión. “Me parece que no podemos dejar de repetir hasta el cansancio, que el odio no es gratis. Me parece que es mi responsabilidad difundir esto porque nadie mejor que uno, que atraviesa las propias problemáticas, para abrirlo y compartirlo con todos”, concluyó.

El conmovedor testimonio de Manu Lozano sobre su sexualidad: "Pedía no ser gay"

Mensajes de apoyo

Tras los dichos de Manu Lozano, varias figuras del espectáculo salieron a apoyarlo. Tal fue el caso de Eugenia Suárez. La actriz ex Casi Ángeles se mostró muy tocada por los dichos de Lozano, al punto que compartió un fragmento de su monólogo en su cuenta de Instagram, donde suma más de 6.5 millones de seguidores.

“Qué ganas de darle un abrazo a ese niño que sufría”, escribió La China. “Abracemos, respetemos, acompañemos a nuestros hijos siempre, en cada decisión, en cada momento. Te abrazo fuerte”, cerró La China, junto a un emoji de corazón herido.

Lali Espósito, por su parte, también compartió la carta abierta de Manu Lozano en su Instagram y expresó: “Gracias”.

Lali Espósito y La China Suárez apoyaron a Manuel Lozano

Durante el reportaje con Tenembaum, Nicolás Márquez insistió en definirse como un defensor de la libre elección de las personas. No obstante, se encargó de marcar una diferencia entre las conductas que son sanas y las que no, encuadrando a la homosexualidad en este último grupo.

“Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, señaló el escritor.

Segundos más tarde argumentó su opinión. “Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual por varias razones. Tiene siete veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen cuatro veces mayor propensión al tabaquismo, cuatro veces propensión mayor al alcoholismo”, enumeró.

Sus declaraciones causaron una evidente incomodidad en el estudio, el cual estaba siendo grabado para la transmisión en vivo por YouTube del programa. En este contexto fue que tomó la palabra Ernesto Tenembaum, quien intervino tras las declaraciones del invitado -que ya estaba siendo cuestionado por el resto de los periodistas de la mesa- y dejó en claro su postura contraria a la que Márquez estaba exponiendo.