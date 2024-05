La contundente reacción de Lali Espósito a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon públicamente su romance en febrero pasado

Crisis, distanciamiento y poca interacción en redes sociales, con esas señales los rumores de separación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzaron a crecer en los últimos días. Lejos de quedarse callada, la intérprete de “Disciplina” utilizó sus redes sociales para dar su versión de la historia.

“¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”, escribió la artista, en una historia de Instagram, junto a una captura de pantalla donde mostraba una lista de usuarios que le habían dado “Me gusta” a su publicación. Entre ellos, por supuesto, figuraba el usuario del periodista, junto a un emoji de un corazón.

De esta manera, la figura de la música pop argentina ironizó sobre las versiones de crisis con su pareja.

Lali Espósito reaccionó ante los rumores de crisis con Pedro Rosemblat (Instagram)

La foto de Lali Espósito tras las versiones de crisis con Pedro Rosemblat (Instagram)

Acto seguido, la artista compartió otra imagen donde se los puede ver a los dos frente al espejo de un ascensor. Con un look deportivo negro, la joven posó con su novio. Junto a la imagen, que los mostraba con la piel un poco enrojecida por el sol, Lali escribió: “¡Se me dio chicos!”, dejando en claro que la relación atraviesa un buen momento.

Lali Espósito respondió los rumores de crisis con Pedro Rosemblat (Instagram)

Con el objetivo de reforzar esta idea, la actriz también sumó a sus stories un video del periodista de Gelatina, de sus últimas vacaciones juntos, caminando en la playa. El mismo fue musicalizado con la canción “La que puede, puede”, de Ca7riel y Paco Amoroso. Además, arrobó a su novio junto al emoji de un corazón.

En un último posteo, la cantante subió una foto de ambos con efecto borroso, en la que están abrazados y sonriendo.

Para no quedarse atrás, Rosemblat compartió en sus redes sociales las últimas tres fotos que publicó su novia, reforzando la idea que buscó transmitir Lali y dejando en claro que el vínculo que blanquearon en febrero pasado está intacto.

Lali publicó una seguidilla de imágenes con su novio para desmentir los rumores de crisis (Instagram)

A finales de marzo de este año, la pareja vivió su primera aparición pública. En ese marco, la obra Mejor no decirlo, con Mercedes Morán e Imanol Arias, fue la elegida por los novios para mostrarse ante la prensa. Al llegar al lugar se los vio sonrientes, enamorados y rodeados de famosos que también mostraron su alegría por el amor que se tienen.

Muy enamorados y acompañándose en los proyectos laborales, la pareja se mostró relajada y esa actitud se vio reflejada en los outfits que eligieron. Lali optó por unos básicos, pero con estilo: lució una remera blanca, un pantalón de charol negro, el cual combinó con un blazer sastrero del mismo color y unas botas acharoladas en los mismos tonos. El look lo complementó con una cartera al hombro a tono con la tendencia y le sumó una gorra gris jaspeada.

Por su parte, Pedro optó por un look comfy similar al de su novia, caracterizado por la selección de prendas cómodas para acompañar a un outfit más chic, la combinación de ropa más casual con otra elegante. Para eso, se puso una camisa negra con un pantalón del mismo color sastrero y lo combinó con una chaqueta de jean azul y unas zapatillas estilo deportivas negras con la suela en colores amarillo y naranja flúo.