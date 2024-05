Miradas y silencios a centímetros de distancia: el lenguaje corporal entre Marina Calabró y Rolando Barbano tras la ruptura

Marina Calabró y Rolando Barbano a centímetros de distancia en el estudio de Radio Mitre (Lanata Sin Filtro)

La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano continúa dando que hablar. A menos de una semana de su ruptura, y en medio de rumores de reconciliación, los ojos están puestos en los periodistas, quienes comparten espacio de trabajo a diario en el programa de Jorge Lanata. En el estudio de Radio Mitre se sientan uno al lado del otro y las miradas van y vienen. Aunque, en los últimos días, esa complicidad que compartían ya no existe.

En ese contexto, el lunes pasado, la columnista de espectáculos se fue a trabajar a la casa del conductor, lo cual desorientó a los seguidores del ciclo. La panelista desempeñó su labor como cualquier otro día, mientras que su expareja hizo lo mismo desde su lugar habitual, en los estudios tradicionales de la radio, ubicados en la calle Mansilla. Esto encendió las alarmas entre los oyentes, quienes acostumbraban a que la dupla esté en el mismo lugar, pese a que la propia esposa del presentador, Elba Marcovecchio, aseguró que la invitó “para descomprimir la situación”.

El martes por la mañana Calabró recuperó su asiento habitual en el estudio, y aunque realizó sus intervenciones como hace habitualmente, su atención parecía centrarse en otro lado. Sin disimular, sus ojos se dirigían a su derecha. Allí estaba Barbano, a centímetros de distancia, que se mantuvo cabizbajo durante la emisión y solo se movía hacia el micrófono cada vez que le tocaba intervenir.

Marina Calabró y Rolando Barbano no compartieron estudio en el programa del lunes (Lanata Sin Filtro. Radio Mitre)

Con el correr de la semana la situación cambió: de a poco, Barbano volvió a observarla y la barrera invisible que pusieron ambos parece haber quedado en el olvido. Incluso, el martes se los registró saliendo del estudio de la radio, dando así un posible atisbo de una reconciliación como compañeros de trabajo.

Este jueves, la interacción entre ambos fue (por momentos) más amena y los oyentes se hicieron eco de eso. “Marina no se resiste con las miradas a Barbano”, “No la registra”, “¿Está bien Marina?”, “Muy bien, Marina, no les escapes”, “Cambien esas caripelas”, “Paren de llorar”, señalaron los usuarios en el chat en vivo que se posiciona al costado de la plataforma de YouTube, donde se puede apreciar cada mañana la imagen de ambos estudios de Lanata sin Filtro.

Al respecto, Marina se refirió en el programa que lidera Karina Mazzocco. Si bien señaló que su decisión de no ir al estudio de radio el lunes, aseguró que ese es el lugar al que pertenece. “Es mi lugar, es mi silla, no la quiero desarmar la logística a Lanata. Extrañaba Mansilla, extrañaba a mi grupo y extrañando a Rolando”, explicó respecto a su regreso.

Marina Calabró y Rolando Barbano salieron juntos de la radio el martes pasado (A la tarde, América)

Sosteniendo esa línea, comentó: “Lanata tuvo muy buena onda ayer, yo le dije: ‘Me vuelvo a Mansilla’, y Jorge me dijo que sí, que no tiene problema. Hablamos de pavadas y después me quedé charlando con el resto de las chicas del equipo que son las que menos veo”, contó.

Pero sus sentimientos por su colega continúan vigentes y ella aseguró que sigue enamorada de él. Por su parte, el hombre dio su versión de los hechos a un movilero de LAM (América TV) y contó que están “tratando de resolver algunas cosas”. ”Te digo la verdad, no es un momento lindo para mí, para Marina tampoco”, sumó el periodista policial. Respecto a la abrupta ausencia de la periodista en el estudio, dijo que a ella le convenía ir al domicilio de Lanata.

Como era de esperarse, no dejó desatendidos los rumores de romance que lo vinculaban con su exmujer y madre de sus hijos. “No sé qué información circula. Siempre me siguió, yo siempre la seguí. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y, porfa, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos”, sentenció ante al notero.