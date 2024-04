Rolando Barbano habló de su separación de Marina Calabró y dijo si se reconcilió con la madre de sus hijos

Después de varios rumores y de los indicios en redes sociales, los cuales indicaban que Marina Calabró y Rolando Barbano habían dejado de seguirse en Instagram, el pasado viernes la periodista confirmó el final de su relación con el especialista en policiales.

Ambos se vincularon luego de conocerse trabajando en el ciclo radial Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) y por eso este lunes fue llamativo verlos separados incluso en el aire: ella salió desde la casa de Jorge Lanata y él desde el estudio. Al finalizar el programa, el periodista especializado en temas policiales fue abordado por un movilero de LAM (América) y contó sus sensaciones tras la ruptura. “Estamos en... Tratando de resolver algunas cosas. Te digo la verdad, no es un momento lindo para mi, para Marina tampoco. Y no tengo ganas de hablar del tema”, comenzó diciendo Barbano, sin querer dar demasiadas pistas.

“No es que no pudimos compartir estudio. A ella le quedó mejor ir allá, y yo salí de acá, como siempre”, dijo con respecto al hecho de que salieron al aire desde distintos lugares físicos para hacer el programa de este lunes. “Yo no quiero hablar. Te lo digo porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas: no quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad. Entonces, prefiero no hablar. No quiero hablar del tema. Estoy acá porque respeto el laburo de ustedes, y lo entiendo y entiendo todo. Y entiendo que Marina es una persona muy pública, pero todo esto es de la intimidad mía y de la de ella. Yo de mi lado no tengo ganas de hablar del tema. Lo que diga Marina está bien y listo”, remarcó Barbano, algo molesto con la situación pero con buenos modales para con el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

(Captura de video)

Luego, el notero le preguntó si era cierto que había vuelto con Micaela Mendelevich, su exmujer y madre de sus hijos Nina y Rocco. Y Barbano fue tajante al respecto. “No, no, estoy separado hace un año con la madre de mis hijos. No sé qué información circula. Siempre me siguió, yo siempre la seguí. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y porfa, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos”, contestó el periodista.

Por último, el cronista le refirió la versión de que unos supuestos celos suyos hacia algunas actitudes de Calabró fueron el detonante de la separación. “Nunca no dejé hacer nada a nadie. Y la verdad, como te dije, con todo respeto, no tengo ganas de hablar del tema. Me parece que si no se entiende que es un momento triste para mi y para Marina, también”, cerró Barbano.

Marina Calabró habló en TV sobre su separación de Rolando Barbano

En diálogo con el ciclo A la tarde (América), Marina Calabró dijo cómo se sentía con toda esta situación. “Estoy re triste”, resumió tras ser aborda al finalizar la emisión de Lanata sin Filtro. Luego, aclaró por qué en esta ocasión no compartió el estudio con sus compañeros, tal como lo hace habitualmente, desde donde se encuentra su exnovio. “Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita (Marcovecchio, mujer de Lanata), que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge’. Y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando...”, explicó la comunicadora.

En el móvil, Marina no pudo disimular su tristeza por la situación que está viviendo. “No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina (Latorre) soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar”, reconoció. “Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz”, dijo enseguida.

“No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles, yo sé que siempre paro, siempre hablo, siempre les cuento, no tengo qué ocultar porque no pasó nada, si hubiera pasado algo estaría, no sé, ocultándome, pero no tengo por qué ocultarme porque no hay nada para contar. Pero yo sé que ustedes entienden, que ustedes me conocen hace muchos años”, dijo Calabró con la voz muy quebrada.