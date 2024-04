Eliana Guercio se metió en la polémica del gol anulado en el Superclásico que tuvo a Sergio Romero como protagonista: su contundente mensaje

Pasó el Superclásico en Córdoba y aún se sigue hablando de una jugada puntual. El no gol en contra de Cristian Lema, que salvó Sergio Romero en la línea y que hubiera significado el 2-1 parcial de River ante Boca en el inicio del complemento.

La esposa de Chiquito, Eliana Guercio, se metió en la polémica y dio su parecer con un contundente mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. La modelo utilizó un posteo del periodista partidario Martín Arévalo.

“La pelota del partido. El punto de inflexión del Superclásico. Extraordinaria reacción de Sergio Romero tirándose hacia atrás. Para convalidarse el gol, el balón tiene que entrar de manera completa”, fue el mensaje que reposteó Eliana Guercio a sus casi 245 mil seguidores de la red social.

Eliana Guercio se metió en la polémica del gol anulado en el Superclásico que tuvo a Sergio Romero como protagonista

La modelo además compartió varios mensajes que destacaron la actuación de su esposo e incluso un video de Diego Armando Maradona destacando la pasión de los hinchas de Boca Juniors.

Eliana ya se había metido en la polémica en el Superclásico pasado cuando River y Boca igualaron en el estadio Monumental. Sobre el final del juego, hubo un cruce entre Sergio Romero y Miguel Borja, quien acusó al ex mundialista de hacer tiempo. Chiquito se lo tomó tranquilo e incluso sonrió pese a la tensión de su rival. Pero fue la esposa del guardameta, Eliana Guercio, quien opinó del tema en sus redes sociales.

El primer posteo de Guercio en X (@ElianaGuercio)

En su cuenta de X (ex Twitter) escribió, “¿quién sos?”, en referencia a Borja. Luego agregó cuatro letras B en mayúscula junto a ocho emojis de risas y llantos. Y agregó sobre su marido “así se ríe mi rey”.

Más tarde, la modelo y conductora posteó una historia en su cuenta de Instagram en la que incluyó una captura del diálogo entre Romero y Borja, su posteo en la otra red social y puso sobre su esposo “sos el mejor. Así con esa sonrisa demostrás la gran persona que sos”.

La historia de Eliana Guercio en Instagram (@elianaguercio12)

Guercio recibió comentarios en sus redes sociales y en X le respondió a un usuario e hizo alusión a la final de la Copa Libertadores de 2018. “En Madrid no estuvimos, BB. Tendrías que agradecerlo”, escribió. Mientras que en otra historia de Instagram volvió a defender a Chiquito, aunque no quedó claro a quien le respondió porque no incluyó a otro usuario: “Te hizo llegar a una final, ¡gil! ¿Qué más querés, que haga goles? Es arquero BB. Andá a laburar. Levantate a las 6, todos los días. Después hablá”. Acto seguido publicó otra historia: “Más feliz no puedo estar. Andá a laburar”.

Cabe recordar que Guercio es confesa hincha de Boca Juniors y según reveló su marido fue clave para que viniera a jugar al club de la Ribera.

El segundo posteo de Guercio en X (@ElianaGuercio)

Boca Juniors se clasificó a la semifinal de la Copa de la Liga tras vencer 3-2 a River Plate en el Superclásico disputado en Córdoba. Miguel Merentiel, por duplicado, y Edinson Cavani fueron los autores de los goles del Xeneize, que comenzó en desventaja por el tanto de Miguel Borja, mientras que Paulo Díaz anotó el segundo de su equipo en el final.

Tras el triunfo, Boca enfrentará en semifinales a Estudiantes de La Plata, que el sábado goleó 3-0 a Barracas Central. A la espera de la confirmación, el encuentro podría disputarse el lunes, también en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la víspera, además del triunfo del Pincha sobre el Guapo, Vélez Sarsfield venció 2-1 a Godoy Cruz de Mendoza y Argentinos Juniors superó 3-2 en los penales a Defensa y Justicia luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.