Wanda Nara mostró su lujosa colección de carteras y zapatos: “Me la imagino a Francesca de grande”

Wanda Nara mostró su increíble colección de carteras

Wanda Nara es una de las celebridades que más le apasiona la moda. Sin escatimar en gastos, la conductora busca tener lo mejor de la temporada y no duda en compartirlo ante sus seguidores. Pero su amor por la alta costura parece ser desmedido, ya que reveló la exorbitante cantidad de accesorios que posee en su vestidor personal.

“Cuando me gusta algo, lo compro en todos los colores”, señaló la pareja de Mauro Icardi mientras enfocaba el sinfín de carteras que poseía en su hogar en Estambul, donde habita junto a su familia, las cuales se encontraban en numerosos cajones y estantes iluminados. “Momento de orden, voy a acomodar todo y va a quedar increíble. Yo no sé si mis hijas van a valorar todos estos bolsos, yo voy a ser esas madres que les presta de todo, pero no sé si a ellas les gustan tanto. Soy de esas madres que les va a dar dos bolsos por noche”, señaló la famosa mientras iba mostrando cuidadosamente cada ejemplar ante el lente de la cámara.

No solo dejó en claro que no le importa tener el mismo modelo, condición y textura, sino que tampoco mira el costo de las marcas de lujo a la hora de comprarlas. Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Balmain, Fendi, e incluso Christian Dior son algunos de los tantos nombres que resonaron a los seguidores al ver cómo la empresaria iba enumerándolas. “¿Por dónde empiezo? A veces digo ‘me quiero deshacer de algo’ pero, ¿de qué? si es uno más lindo que otro”, continuó, entre carcajadas, al ir encontrándose varias joyitas en su posesión.

Marcas de lujo y un sinfín de colores son algunos de los detalles de la enorme colección de Wanda Nara (Instagram)

También aprovechó para explicar la historia detrás de cada una de ellas respecto a cada uno de sus bolsos. Catalogadas meticulosamente, la morocha acomodó a partir de diferentes características, las cuales hicieron comprender a los internautas el motivo detrás del lugar que ocupaba cada una de ellas en la amplia habitación de su hogar. “Soy muy fan”, añadió la conductora argentina, quien se supo destacar desde inicios de su carrera por sus extravagantes atuendos, mientras continuaba revisando los rincones del dormitorio para ver si había algún bolso del que pudiera deshacerse sin culpa.

Pero esta no ha sido la primera vez en que deja en claro su amor por la moda. Tan solo unas semanas atrás, Nara aprovechó que iba a uno de los partidos de su marido y se animó a innovar con un look bastante particular. Para la ocasión se decidió por un conjunto deportivo azul marido, unos zapatos de punta aguja blancos y, a juego su leal cartera Hermès Birkin que la acompaña a varios eventos de fútbol.

El outfit fue acertado para algunos de sus fanáticos, quienes señalaron la audacia que demostró al lucirlo y lo bien que le quedaba. Pero otros no compartieron esta opinión y se lo hicieron saber en los comentarios. “Odio las rayas, me hacen acordar al colegio”, “Los tacos no son para la cancha”, “Malísima la combinación del jogging con los zapatos, amiga”, “Pensé que tenías más clase”, fueron algunas de las críticas en contra del sentido de la moda de la morocha.

Lejos de pasar por alto las reacciones negativos hacia ella, Wanda decidió ir de lleno contra ellos. A través de sus historias de Instagram, la ganadora del Bailando italiano dejó en claro lo orgullosa que se siente para sus elecciones de vestuario y la poca paciencia que tiene ante los comentarios en su contra. “Tener estilo propio es no copiarse de nadie, es poner de moda jogging con tacos o botas. Bancarme las críticas y de repente que se convierta en moda”, sentenció la mujer.