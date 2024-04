El jugado look de Wanda Nara para ir a la cancha que despertó amor y rechazo en las redes sociales

La modelo volvió a jugarse por un look que recibió críticas mixtas (Instagram)

Conocida por su pasión por la moda, Wanda Nara no teme a combinar diferentes prendas a la hora de armar looks. Pero su última creación generó revuelo en las redes sociales y a la morocha no le gustó para nada. Cansada de las críticas, sacó a relucir su lado más picante y apuntó contra ellos.

“Mi novela turca, y ya saben que solo hago éxitos”, escribió la empresaria en un posteo donde se la ve lucir un atuendo deportivo all black junto a unos stilettos blancos altísimos. Para no desentonar con su conjunto, la pareja de Mauro Icardi lo completó con un maquillaje al natural, una colita alta para sujetarse el cabello y, como era de esperarse, su infaltable cartera Birkin Hermès, donde guarda todo lo necesario para ir a disfrutar de la cancha.

Si bien recibió una catarata de halagos, estos no lograron ocultar las críticas que recibió en la sección de comentarios del posteo que pasó los 160 mil likes. “Qué hermoso”, “Wanda Nara se nace, no se hace”, “Quién pudiera lucirse así”, “Estás hermosa”, fueron algunas de las reacciones positivas. Mientras que algunos usuarios fueron bastante duros y expresaron: “Odio las rayas, me hacen acordar al colegio”, “Los tacos no son para la cancha”, “Malísima la combinación del jogging con los zapatos, amiga”, “Pensé que tenías más clase”, entre otros.

La conductora se jugó por un look que combina lo deportivo y elegante

Como era de esperarse, el mal recibimiento que tuvo su look no pasó por alto y la modelo se pronunció al respecto. En sus historias de Instagram, no solo compartió los elementos que integraban el jugado atuendo, sino que también se dirigió a los usuarios. “Tener estilo propio es no copiarse de nadie, es poner de moda jogging con tacos o botas. Bancarme las críticas y de repente que se convierta en moda”, señaló la esposa de Mauro Icardi, quien se desempeña como jugador en el Galatasaray.

Fiel a su estilo, la modelo le hizo frente a las críticas de su look

A pesar de que siempre se destacó por su estilo propio, esto no la hizo inmune a las críticas ni la detuvo a la hora de jugar con sus prendas, las cuales se vuelven parte de combinaciones imperdibles. Esto la llevó a replicarlo en diferentes aspectos de su vida, siendo el ámbito profesional donde le pone todo de sí para resaltar ante sus millones de fanáticos, tal como ocurrió en sus últimos videos musicales.

Confiada por su estilo propio, Wanda Nara destacó en el partido de su marido (Instagram)

El lujoso regalo que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara para cuidar su estética

Acostumbrada a ser mimada por su marido, la hermana de Zaira Nara no se sorprendió al recibir otro presente. En esta oportunidad decidió enfocarse en el cuidado facial de su pareja y le compró una cabina de crioterapia eléctrica. Este artefacto es de última generación y uno de los más costosos debido a su función, por lo que la morocha se mostró encantada.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ay, me voy a morir. Mauro me compró esta máquina!”, expresó, sumida en un estado de incredibilidad y alegría, en sus historias de Instagram. “Es como una heladera o más que una heladera, te tenés que poner esto”, explicó la conductora de MasterChef al enseñar todos los detalles del artefacto que instalaron en medio del living de su casa, en Turquía.

Como era de esperarse, las inquietudes por parte de los internautas llegaron rápidamente y ella les explicó que su uso. “No sé, ¿me quiere mantener joven o qué?”, comentó respecto a la máquina cuyo valor en el mercado ronda los 90 mil euros y sirve para bajar la inflación y reducción de molestias en diferentes partes del cuerpo, siendo su principal objetivo el rostro, a partir de una terapia de ultra fría que puede llegar a los -160º Celsius.