“En algún momento te quise, después se fue transformando”: así fue el debut de Yanina y Diego Latorre en Bondi Live

Al final de la emisión se sumó Ángel De Brito para el pase (Fotos/Gentiles Bondi Live)

Finalmente, este 29 de abril dio inicio a sus transmisiones Bondi Live, el canal de streaming producido por Mandarina Contenidos que promete revolucionar el panorama de los contenidos digitales. Con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento local, entre ellas, Ángel de Brito y Beto Casella, desde las 11 debutaron Diego y Yanina Latorre con No tienen solución.

Días atrás, el matrimonio anticipó el ciclo con un video que tenía a Marcelo Tinelli en un rol de psicólogo en una sesión de terapia de pareja. “Hace 30 años que vivo con él y con un amante ficticio. Me está volviendo loca. Ya no sé qué hacer”, comentó la panelista de LAM.

En esa línea, y en compañía del humorista Darío Orsi y su pareja, Sol Gaschetto, este lunes, el matrimonio sacó algunos trapitos al sol y recordó viejas anécdotas en una charla que, por momentos, alcanzó las 4000 personas. “Somos cuatro, vamos a ver qué pasa”, arrancó Yanina. Divertido, su marido disparó. “Vos me obligaste a venir acá”, dijo mitad serio, mitad risueño.

Fue entonces cuando la rubia contó los entretelones del programa y reveló que la dupla con el futbolista terminó siendo un Plan B. “Quería hacerlo con Viviana Canosa, pero digamos la verdad, me puso 20 ‘peros’”, dijo filosa. Y siguió: “Chicos, un streaming no es ni para abogados ni para representantes. Igual te amo, Vivu, sos todo lo que está bien. Un día que no esté Diego, la llamamos a ver si viene. Y una mañana estaba en la ducha, y viste que uno siempre tiene un plan B, ahí entendí que era Diego. Y anoche, ya pensando en lo de hoy, me decía que no me haga la graciosa, que no exagere, y que no lo haga quedar para el orto, cuando él solo se hace quedar para el orto”.

Diego y Yanina Latorre, junto a Darío Orsi y su pareja, Sol Gaschetto, estarán todos los lunes a las 11 con "No tienen solución"

Según pudo saber Teleshow, de esta primera edición, estuvieron presentes los hijos del matrimonio, Lola y Diego Latorre, aunque no se los vio en cámara.

El programa, fluido, hizo eje en la vida en pareja: rutina, celos y toxicidad fueron algunos de los puntos que se tocaron. Fiel a su estilo, Yanina soltó al aire varias frases picantes. “En algún momento te quise, después se va transformando”, le dijo a Diego acerca de cómo se fue transformando el vínculo entre ambos.

Y continuó: “Éramos felices cuando vivíamos afuera y viajábamos, ¿te das cuenta? La rutina es una mierda, arruina a la pareja. No tenemos solución ya, pero para mí no hay que cambiar de marido, porque todo se convierte en la misma mierda”.

Fue en ese momento en que Diego reconoció que su participación en el programa le generaba cierta incomodidad. “Es incómodo hablar de celos, de la pareja... yo estoy para hablar dela pelota y de si juega bien o si juega mal. Por suerte es una hora a la semana, después borro la memoria, reseteo y vuelvo una hora y así. Además, hay muchos lunes que no voy a estar, aclaremos eso. No tengo solución, qué le vamos a hacer”, destacó sobre las razones por las que finalmente decidió aceptar el desafío de ponerse también frente a la cámara en esta nueva propuesta.

"La rutina es una mierda, arruina a la pareja", dijo Yanina

En el programa, Yanina y Diego también repasaron el inicio de su relación. “Nosotros fuimos una pareja no muy normal. Nos conocimos, yo me enamoré furiosamente desde un primer momento, ella no, y sin estar del todo enamorada se fue a vivir conmigo a Europa”, dijo.

De inmediato, ella lo interrumpió y aclaró: “Me costó porque en esa época ser botinera no era lo normal. Cuando les dije a mis amigas que había conocido a Diego Latorre creyeron que era Diego Torres. Les dije a las chicas que lo conocí, que me encantaba y me invitaron a tomar un té con los cupcakes, los sanguchitos de miga y pusieron de fondo Color esperanza. Yo les pregunté qué es eso y me contestan: ‘Tu novio’. Y no, mi novio es el 10 de Boca. Un embole les pareció. Era raro. Les pareció un poco grasa. No les pareció divertido”, contó.

“En esa época no era el plan, ahora todas quieren ser Antonella Roccuzzo. La verdad que me costó decidirme, yo era contadora, trabajaba. Vivía bien, tenía como un futuro, unos sueños, y si no estuviera enamorada, no me hubiera ido con vos, Diego”, cerró la anécdota.