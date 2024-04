Verónica Llinás: “Me parece pobre el Gobierno que no puede aceptar una crítica”

La actriz lamentó la situación que atraviesa la ficción en Argentina y apuntó contra el Gobierno (Video América)

En medio de un tenso clima político, y mientras la ficción argentina atraviesa una dura crisis, Verónica Llinás se mostró crítica con el Gobierno. Luego de que diversas figuras del rubro se pronunciaron al respecto, la actriz dio su opinión sobre la situación local.

“Yo me reconozco en ciertos temas bastante ignorante, no sé de economía, no sé demasiado de historia política, entonces no me siento en condiciones de bajar una línea, de decirle a la gente lo que tiene que hacer”, comenzó diciendo la artista en una charla con Intrusos (América), explicando por qué aún no había emitido opiniones. Luego continuó: “Lo que sí en algún momento hice fue como el bufón, parodiar o hacer chistes con el Gobierno de (Mauricio) Macri en ese momento, pero con una cierta inocencia”.

Verónica Llinás habló de la situación actual que vive Argentina

Después, la actriz habló de la importancia del rol del humorista en la sociedad y cómo este, con su trabajo, logra dar un mensaje al público y a los gobernantes: “Y si de casualidad hay una crítica, me parece pobre el Gobierno que no pueda aceptar una crítica. El artista tiene algo del bufón en donde le marcaba al rey ciertas cosas. Le metía el dedo en la llaga. Pero hasta eso era funcional. Porque un poder que se cierra sobre sí mismo y que no admite ningún tipo de pensamiento diferente, termina pasando lo que le pasó a los Borbones. De las críticas uno mejora, se nutre, se fortalece”.

En ese momento, la conductora del ciclo, Flor de la V, le consultó qué opinaba de la situación que vive la ficción argentina actualmente: “Acá hablamos mucho de que no hay ficción en Argentina y es algo que en otro momento decías ‘no podés creer’. Veíamos la infinidad de cosas que hiciste vos a lo largo de estos años. ¿Qué pensás de lo que está pasando?”.

Verónica Llinás: "Me da tristeza lo que está pasando con la ficción"

Con un gesto de disgusto y dolor, Llinás sostuvo: “Me da tristeza, primero porque es una fuente de trabajo para mí, para todos los colegas, pero también hay algo que perdemos los argentinos, no habiendo ficción. Es parte de nuestro lenguaje simbólico, de la identidad y de nuestro futuro también. Si eso desaparece y solo van a venir latas importadas que hablen de otros países. A mí me parece que vamos a perder todos los argentinos”.

Al ver la reacción de la figura del espectáculo, Karina Iavícoli le preguntó: “¿Qué onda los grandes productores? Siento que todo se fue ‘aberretando’ con el paso del tiempo, porque algo que por ahí le tenés que poner $100.000, le ponen dos. Todo se ha ido degradando”.

Fue entonces cuando Llinás explicó y cerró: “Es verdad. Para mí fue un golpe muy grande que se fuera a Underground en la Argentina, porque era una productora que tenía un nivel maravilloso. Fue una pena. Pero creo que hubo algo en las producciones que no supieron adaptarse a estos tiempos. Creo que hubo un paso que no dieron y no entiendo, porque que se podía invertir más en autores, en buenos elencos más chicos, hacer más proyectos chiquitos, baratos y más cosas. Que si no te funciona uno, te funciona el otro y no un proyecto gigante que si no te funciona…”.