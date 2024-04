Fran Stoessel, el hermano de Tini, sobre la salud de la cantante: “Hay que pedir ayuda si uno está mal”

Fran, el hermano de Tini Stoessel hablo de como apoya a la cantante: "Siempre la acompane en su carrera"

El domingo Tini Stoessel ofreció los shows para presentar Un mechón de pelo, su disco más personal donde ahonda en los episodios más duros que enfrentó los últimos años como la internación de su padre, los ataques de pánico y ansiedad y todo el escándalo que rodeó su romance con Rodrigo de Paul. Fran Stoessel, en una nota con LAM, compartió su felicidad por verla a su hermana en su espectáculo más íntimo.

“No se puede creer. En vivo se siente muy especial. Para mí la flaca tuvo uno de los shows más especiales que hizo. Siempre me da muchísimo orgullo verla y disfrutar de lo que le gusta”, aseveró el joven a la cámara del ciclo de Ángel de Brito, un día después de los conciertos que dio la artista y que debió suspender por cuestiones meteorológicas.

Fran, el hermano de Tini Stoessel habló de cómo apoya a la cantante: “Siempre la acompañé en su carrera” (Foto: LAM, América)

“Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar, como hermano y ya son 10 años acompañándola, al lado suyo en su carrera. Estar al lado suyo y ver todo lo que pasó, como fue progresando no solo como profesional, sino como persona, me pone muy orgulloso y espero acompañarla todo lo que pueda”, señaló, sobre el apoyo que le da a su hermana.

También Fran se refirió a la emoción con la que fue captado su padre en el show de Tini. “A mi viejo se lo ve duro por afuera, pero en realidad es extremadamente sensible y aún más con sus hijos y con Tinita”, afirmó el modelo, sobre el video que se viralizó donde aparece Alejandro Stoessel, entre lágrimas, mientras la cantante interpreta “Pa”, tema que le dedicó.

La felicidad de Tini Stoessel en el show donde presentó Un mechón de pelo

Además, el hermano de Tini se refirió a los problemas de salud mental que enfrentó la cantante el último tiempo. “A mí no me gusta opinar mucho sobre esos temas. Está bueno que lo hablen los profesionales, pero lo más importante es que siempre hay que pedir ayuda si uno está mal y poder reconocer cuando uno está mal”, destacó.

Hace pocos días Yanina Latorre había asegurado que, después de la presentación de este disco, Tini se iba a abocar a la actuación y recién regresaba con la música en 2025. “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, contó Yanina. “Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake”, pormenorizó, sobre las versiones que circularon sobre un proyecto que uniría a las dos cantantes.

Alejandro Stoessel se emocionó al escuchar a Tini cantando "Pa", el tema que le dedicó

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico y es una serie para adultos”, detalló. “El año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 en River, con todos los estadios y gira mundial. Va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ella necesitó parar”, expresó, sobre el futuro de la artista.

Sin embargo, Francisco Stoessel no estuvo tan seguro sobre el receso que se tomaría Tini de los shows musicales durante 2024. “Yo creo que no hay que apresurarse. Tiene que disfrutar el proceso que está viviendo ella ahora y después, más adelante, se va a ir viendo. Lo más importante es que disfrute lo que está viviendo”, concluyó.