Yanina Latorre reveló por qué Tini Stoessel no dará más shows en 2024: “Este año no canta más”

Yanina Latorre contó por qué Tini Stoessel no dará shows durante este año

Es un momento muy especial en la vida de Tini Stoessel. El lanzamiento de Un mechón de pelo, el disco más intimista de su carrera, luego de contar que tiene depresión, ansiedad y ataques de pánico la tiene sensibilizada. La artista tuvo que postergar los shows donde iba a presentar su álbum hace dos días y ahora, Yanina Latorre contó por qué este año no regresará a los escenarios.

La panelista de LAM reprodujo la charla que tuvo con Alejandro Stoessel, padre de la cantante, sobre el show que recién dará hoy en el Club Hurlingham, luego de la postergación de los show del jueves y el viernes por problemas meteorológicos.

“Por un lado, la acumulación de agua en la canchas de polo del Club Hurlingham y por otro, el diseño artístico, de la puesta de luces y el planteo escenográfico a cielo abierto, que al no tener techo más del 90% de la parte técnica quedó expuesta a las inclemencias del clima”, comunicaron desde el equipo de la artista.

Tini Stoessel tuvo que suspender sus primer shows de su disco Un mechón de pelo (Foto: Instagram)

“Este show cuenta con más de 200 luces robóticas que van elevados sobre césped, la continua caída de agua, y la acumulación de la misma en las canchas, hizo que poner las luminarias en funcionamiento pongan en riesgo la seguridad del show”, concluye el texto difundido a los medios de comunicación. Yanina dio detalles de cómo es la imponente escenografía del show que dará la figura.

“Me explicó que lo está haciendo Tini es un íntimo y no tiene un valor comercial porque entran solamente 5 mil personas, que no es la cantidad de personas que está acostumbrada a llevar Tini para sostener el show”, detalló, en el ciclo de Ángel de Brito.

“Como cierre de este proceso que es un disco que estuvo ocho meses grabando, este último que largó y que puede gustar o no gustar, necesitaba sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto”, contó, sobre la ambiciosa apuesta que realizó la artista.

Yanina Latorre dio detalles de por qué Tini Stoessel se alejara de la música en 2024 (Foto: LAM, América)

“Querían poner un arco del triunfo para que se vea de todos lados. Me explicó la simbología porque ella está cerrando una etapa. Entonces, era pasar por abajo del arco, avanzar un casillero y dejar todo esto atrás”, explicó. “El arco del triunfo es por un nuevo renacer. El director decidió que el show tenía que ser en un campo abierto”, señaló.

También Yanina se refirió a que por 2024 Tini no volverá a actuar frente a un público con su música. “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, reveló.

“Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake”, pormenorizó, sobre las versiones que circularon sobre un proyecto que uniría a las dos cantantes. Aunque la música quedaría a un lado, si será la vuelta de Tini a la actuación.

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico y es una serie para adultos”, detalló. “El año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 en River, con todos los estadios y gira mundial. Va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ella necesitó parar”, concluyó, sobre el futuro de la artista.