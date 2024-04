La angustia de Tini Stoessel por suspender su primer show: “Me causó mucha impotencia y tristeza”

Tini Stoessel tuvo que suspender su show en Hurlingham

Para la angustia de la artista y de sus fanáticos, este jueves Tini Stoessel suspendió el primero de los cinco shows que tiene programados para presentar Un mechón de pelo, su nuevo disco. La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas en Buenos Aires, especialmente en el partido de Hurlingham, con fuertes lluvias incesantes que no cesaron a lo largo del día.

Ante este inconveniente no le quedó otra opción que cancelar la función. Sin embargo, y a modo de agradecimiento a sus seguidores, quienes colmaron el lugar pese al temporal, llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones bajo la lluvia y se vivió un emotivo momento con sus fans.

Una vez concluido este encuentro improvisado, Tini decidió expresarse en sus redes sociales y le dejó un especial mensaje a sus fieles seguidores que la acompañan en cada proyecto. A través de sus historias de Instagram, donde la cantante tiene más de 20 millones de seguidores, publicó una foto de ella en el escenario bajo la lluvia, rodeada de su público y puso en palabras urgentes su sentimiento.

La angustia de Tini Stoessel por suspender su primer show

“Lo que pasó hoy me causó mucha impotencia y tristeza al mismo tiempo“, comenzó diciendo la artista, en referencia a la suspensión del espectáculo con todos sus fans presentes. “Deseaba con todas mis fuerzas compartir este show y este álbum con ustedes”, sumó.

De todas maneras, Stoessel le agradeció a su público por haberse quedado esperando hasta lo último. “Gracias por estar, por cantar conmigo abajo de la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo, gracias por esperar, por viajar desde lejos, por la entrega y el amor que me dieron. Gracias, Ixs amo con todo mi corazón”.

Tini Stoessel cantó bajo la lluvia a pesar de tener que suspender el show

Cabe destacar que, en un momento de la noche, Tini salió a escena para contarle a sus fanáticos que el show estaba cancelado y, previo al citado comunicado en redes, se había manifestado sobre las tablas: “No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini, quien se presentó ante los espectadores con un buzo y jogging haciendo juego, una bufanda por el frío y encapuchada. “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo”, se excusó.

Tini Stoessel debió suspender su primer show por la lluvia pero igual entonó algunas canciones para sus fans (Gentileza Prensa Tini Stoessel)

“Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”, señaló a continuación y anticipó el gesto de gratitud con los fanáticos que se acercaron desde temprano al predio situado en el oeste del conurbano. Así la cosa, la cantante decidió tener una atención con aquellos fans fieles que estuvieron en el predio desde temprano por su show. Fue por eso que interpretó cuatro de las diez canciones del nuevo disco: “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”, con la que se despidió. Sola, por delante del gran arco grecorromano que coronaba la estructura, sin el cuerpo de baile que la acompañaría ni el juego de luces propuesto para la experiencia, entonó las canciones con su público apoyándola con los coros.

“Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva contando esta historia como nunca antes lo hice en un show”, había adelantado la propia Tini acerca de esta serie de shows que iba a comenzar este jueves 25 y también tendrá funciones viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de abril para promocionar su nuevo disco. Sin embargo, se pronostican lluvias para este viernes, con lo cual hay expectativa acerca de lo que ocurrirá con la segunda función. En tanto, la función cancelada de este jueves se realizaría el próximo martes 30.