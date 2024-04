Nicole Neumann habló de su pelea con su madre: “Hay cosas para las que ya no hay lugar”

Nicole Neumann hablo sobre su mama tras su pelea (Video América)

Mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Manu Urcera, un antiguo conflicto familiar sacude a Nicole Neumann. La modelo se enfrentó nuevamente con su madre, cuya relación se rompió pasados los 18 años, por los manejos extraños en sus finanzas durante sus primeros pasos en el mundo de la moda. Así, luego de que Claudia rompiera el silencio, la actriz respondió y reveló detalles de su trabajo en la infancia.

Todo comenzó cuando la modelo fue consultada por LAM (América) sobre los bienes que ya poseía, un auto y un departamento, a los 18 años. “No, para nada, no importa, para mi es un capítulo cerrado. Trabajo desde que tengo 12 años, nunca necesité hablar de nadie”, comenzó diciendo la jurado de Los 8 Escalones (El Trece).

Luego, la figura de la moda se refirió a las críticas de su madre, evitó entrar en un nuevo conflicto y habló sobre la llegada de su hijo: “No me interesa entrar en el barro de nadie, estoy en un gran momento de amor, que tengo que estar en paz. Así que todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria, de mis lolas y ahora mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos. Besos a todos, sigo trabajando porque me gusta, me encanta, lo disfruto y ahora sobre todo cuidando el bienestar de mi bebe en camino. Hay capítulos que los tengo muy trabajados, de muchos años, muy cerrados, hay cosas para las que ya no hay lugar”.

La polémica comenzó días atrás cuando Ángel de Brito contó en su programa cuáles eran las elevadas cifras en dólares que ganaba la top model. La situación aumentó cuando Claudia reveló, en una entrevista telefónica con Socios del espectáculo, que para acompañar a su hija había tenido que dejar su carrera como psicóloga y además cobraba una comisión del salario de Nicole.

Al respecto, el movilero de LAM le consultó a la modelo: “Ella te echaba en cara que tuvo que dejar su carrera como profesora en la universidad para ser tu representante, ¿lo consideraste un golpe bajo?”. Con tono calmo, Neumann respondió: “Yo era muy chiquita, imaginate que no tomaba esas decisiones. Yo tenía mi representante Pancho Dotto, después como se dieron las cosas fueron decisiones de los adultos, pero entiendo que podría haber seguido trabajando con él”.

La relación entre Nicole Neumann y su madre Claudia se rompió pasados los 18 años, cuando la joven modelo comenzó a denunciar manejos extraños en sus finanzas, con graves acusaciones contra quien había acompañado su carrera de modelaje desde los 12. Incluso en una charla con Infobae, la también empresaria, revivió lo sucedido asegurando que “el amor y el dinero deben correr por separado”.

Sin embargo, la madre de Nicole siguió la relación con Fabián Cubero, tal es así que incluso estuvo presente en el nacimiento de su hijo con Mica Viciconte: “Hay cosas que son sumamente esperables, y ni me detengo, pasé la página a un montón de cosas, tengo otra vida, super linda, muchas cosas que agradecer. Tengo un montón de gente que me acompaña, que han sido parte de mi vida desde muy chiquita, que eran amigas de mi madre, que hoy son como tías, segundas mamás. Y si estuvieran en todos mis grandes momentos, como son mis partos o cuestiones de salud, en el día a día me acompañan”.

Al conocerse esta tensa relación con su madre, la figura de la moda habló de cómo se lleva con su padre: “Así como nunca tuve resquemores con mi papá, que lo conoci a los 18 años, cuando él me contó su parte de la historia, entendí un montón de cosas, sané otras y no soy rencorosa. El que quiera estar y está con buena onda y está para sumar y traer amor a la familia, siempre es bienvenido y los brazos siempre están abiertos”.

Por último, la actriz se refirió a las críticas de Mica Viciconte, quien dijo que nunca estaría con un hombre que no puede soltar a su ex. “No tengo ni idea, de gente que no conozco no puedo opinar y tampoco me interesa, puedo hablar de mi, de mi trabajo, después no tengo ni idea”, cerró Neumann.