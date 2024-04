El fuerte cruce entre Christophe Krywonis y Andrés Calamaro por su opinión sobre el final de Cocineros Argentinos: “Que se dedique a hacer música”

El picante ida y vuelta entre Andrés Calamaro y Christophe Krywonis por el levantamiento de Cocineros Argentinos (Video: Intrusos, América)

Christophe Krywonis cruzó a Andrés Calamaro luego de que el popular cantante opinara sobre el repentino final de Cocineros Argentinos, el histórico ciclo de cocina que se emitió por la TV Pública durante más de 15 años.

Este martes y en diálogo con Intrusos (América), el exjurado de Masterchef Argentina no dudó en brindarle su apoyo a sus colegas. “Me enteré de lo que dijo. Me parece un poco... No, me parece agresivo, gratuito y totalmente fuera de lugar”, dijo el francés cuando le preguntaron por los dichos de El Salmón.

“Así como la música es parte de la cultura, la gastronomía también. No será una canción, pero la cocina de Ushuaia a La Quiaca o de Mendoza a Buenos Aires pasando por todos los rincones de la Argentina es parte de la cultura también”, argumentó Christophe.

“Qué sé yo, que se dedique a hacer música en vez de decir pelotudeces. Se lo podría decir en la cara si lo veo”, agregó a continuación, muy molesto con los dichos. Y sorprendió a todos los integrantes del programa que conduce Florencia de la V. “Siempre fino. Me alteré y me enojé”, se justificó.

La respuesta de Andrés Calamaro a Christophe Krywonis vía Twitter

Un rato después, los dichos del francés fueron levantados por un medio digital en Twitter y el propio Calamaro, desde su cuenta “anónima” Ezra Pound (@Galimbe64457296) le respondió con munición gruesa. “Señora, lo obsoleto es la televisión de aire porque existen otro tipo de emisiones, aplicaciones, plataformas y oferta. Mañana le voy a estar defendiendo de los animalistas cuando le persigan por un churrasco. Calma”, expresó.

Acto seguido, un usuario le respondió a Andrés: “Igual no sé quién es Cristopher”. Lejos de retroceder, Calamaro hundió más al chef: “Ni yo. Jamás lo oí nombrar”.

En el ciclo conducido por Florencia de la V también conversaron con Juan Braceli, uno de los últimos conductores de Cocineros Argentinos. “La cocina forma parte de la cultura de un país tanto como la música, de hecho están estrechamente ligados. En cualquier lugar del país se arma una peña con música y comida”, dijo el cocinero.

El panelista Guido Zaffora hizo hincapié en la cantidad de personas que estaban involucradas en el ciclo y Braceli reflexionó: “Este es un problema de estos tiempos, más allá de Calamaro. Hay que ser cuidadosos e informarse antes de hablar y opinar. Es increíble tener que aclarar esto, pero está bueno decirlo”.

Juan Braceli también salió al cruce de Andrés Calamaro (Foto: Instagram)

Luego habló de “la imagen final de Cocineros Argentinos” y explicó: “Cuando decidimos celebrar con la gente el final de esta etapa de Cocineros Argentinos en la TV Pública la producción decidió hacer una invitación abierta. Entonces había compañeros de laburo del canal, sino que también había muchos colegas y gente que alguna vez participó del programa y vino por su propio medio. Inclusive vino gente de Jujuy, Santa Fe, Tierra del Fuego... esto pasó con el programa, gente agradecida que quería compartir”.

“Se habla a la ligera sin entender cómo son las dinámicas y estructuras de producción. Yo prefiero no pelear, no entrar en el cuerpo a cuerpo, porque yo creo que con esto de la pelea, de la grieta, perdemos todos. O le encontramos la vuelta para comunicarnos en el disenso o nos terminamos comiendo entre nosotros y eso es un bajón”, concluyó Braceli.

“Primer Jueves Santo sin Cocineros Argentinos”, había escrito en Twitter un usuario identificado como El Licenciado, desde su arroba @LicMacoco. Entre las treinta y cuatro respuestas que recibió, estaba la de Ezra Pound, alter ego de Andrés Calamaro en la red social ahora conocida como X. “Muy buena noticia”, respondió desde la cuenta @Galimbe64457296, donde dispara su habitual “stand up fascista”, tal como se define desde la biografía.

Días después y desde esa misma cuenta, amplió su opinión. “Ningún músico (ninguno que yo conozca) cobramos sueldos públicos ni del sector privados: o nos contratan o bregamos por un anticipo de regalías o vamos a la gorra o la taquilla. El anticipo esta reservado a una elite minoritaria”, comenzó expresando el artista. “Uno de cada mil o diez mil músicos puede vivir de tocar, cantar, producir, organizar conciertos o editar discos. Solo pensar en trabajadores que cobran sueldos públicos nos resulta obsceno, así sean cocineros o científicos. Los músicos elegimos esta vida sabiendo como es”, agregó. Luego aclaró que fue lo que quiso expresar con el tuit inicial de esta polémica: “Jamás celebré la suspensión de un contrato (o despidos), solo contesté con sarcasmo a otro X irónico. Pero en nuestro país es mucha la gente que pierde trabajo e ingresos hace muchos años. Crisis económica, los que prefieren no cobrar en blanco, etcétera”.