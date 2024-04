Andrés Calamaro aclaró sus dichos sobre Cocineros Argentinos: “Jamás celebré la suspensión de un contrato o despidos”

Andrés Calamaro durante su último show en Buenos Aires, en noviembre de 2023 (Gentileza Prensa Andrés Calamaro / KVK Fotos)

“Primer Jueves Santo sin Cocineros Argentinos”, escribió en Twitter un usuario identificado como El Licenciado, desde su arroba @LicMacoco. Entre las treinta y cuatro respuestas que recibió, estaba la de Ezra Pound, alter ego de Andrés Calamaro en la red social ahora conocida como X. “Muy buena noticia”, respondió desde la cuenta @Galimbe64457296, donde dispara su habitual “stand up fascista”, tal como se define desde la biografía.

La respuesta de Andrés fue levantada por un medio digital viral quien juntó ambos tuits y la frase completa fue atribuida directamente al músico con pasado en Raíces, Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. Así, la usuaria @Kalipolis citó la placa en cuestión acerca del final repentino del programa culinario de la TV Pública tras 16 temporadas al aire. “No es una frase textual pero me revienta el auge de los cocineros en televisión”, volvió a disparar Ezra Pound / AC. El tema no pasó a mayores y quedó ahí como otra de las tantas polémicas que se suscitan a través de las opiniones de este usuario en la red social de texto. Sin embargo, este jueves volvió a la carga con la cuestión con una larga serie de tuits, a la vez en que comparó esta situación con la de los músicos.

“Ningún músico (ninguno que yo conozca) cobramos sueldos públicos ni del sector privados: o nos contratan o bregamos por un anticipo de regalías o vamos a la gorra o la taquilla. El anticipo esta reservado a una elite minoritaria”, comenzó expresando el artista. “Uno de cada mil o diez mil músicos puede vivir de tocar, cantar, producir, organizar conciertos o editar discos. Solo pensar en trabajadores que cobran sueldos públicos nos resulta obsceno, así sean cocineros o científicos. Los músicos elegimos esta vida sabiendo como es”, agregó. Luego aclaró que fue lo que quiso expresar con el tuit inicial de esta polémica: “Jamás celebré la suspensión de un contrato (o despidos), solo contesté con sarcasmo a otro X irónico. Pero en nuestro país es mucha la gente que pierde trabajo e ingresos hace muchos años. Crisis económica, los que prefieren no cobrar en blanco, etcétera”.

El comentario de Ezra Pound, alter ego tuitero de Andrés Calamaro, sobre el final de Cocineros Argentinos (Foto: Twitter)

“Un equipo de cien personas para preparar panqueques en la TV es obsoleto existiendo las redes, TikTok o YouTube, donde vemos miles de cocineros con sus recetas y trucos. La TV pierde público y fuerza con internet: no tiene sentido”, opinó Calamaro. “Sabemos que los funcionarios públicos compraron dólares a precio oficial y pudieron depositarlo en cuentas extranjeras mientras nosotros mal pudimos ahorrar para comprar cuerdas de guitarras o ir de vacaciones una semana”, dijo a continuación, disparando contra la clase política.

“Es verdad que no me entusiasman tantos programas de cocineros y -quizás también- el status de artistas para un servicio como es dar de comer. Nunca un programa de cine, uno que promocione a los artistas locales. Además: medios de comunicación públicos son sesgo ideológico sería el colmo y una estafa al estado y a los que pagamos impuestos. No celebro si un contrato no se renueva pero es la vida de todos los que trabajamos”, agregó a continuación.

“Sé que me quieren empapelar con mentiras porque no soy psico bolche ni progresista caniche de manual: tampoco tengo quince años. No es agradable. La izquierda caniche es pedante y boluda como siempre lo fue: tampoco es izquierda racionalista como la de nuestros padres o abuelos”, dijo y a continuación se despegó de cualquier tipo de polémica “ideológica” que podría existir con sus colegas músicos.

“(...) Y sé cagarme en la guita como hice mil veces con ofertas importantes. Me enfrentan con mis compañeros de la música como si fueran demagogos progresistas o nos ofenden a todos. No hace falta dar nombres pero conozco a casi todos los artistas musicales de nuestro país y otros países y… no me corren por izquierda: como mucho fueron anti-peronistas con (Raúl) Alfonsín. Es ridículo establecer una rivalidad ideológica entre nosotros”, dijo Andrés.

“Empapelarme con mentiras porque son anti progre (pero un verdadero progresista tolerante del siglo XX) solo delata desesperación, derrota y envidia. El ostracismo no me asusta, empecé de cero muchas veces y jamás cobre un sueldo. Saludos”, cerró su descargo.

“Gracias por esto que decís. Leí comentarios bobos estos días y, sin ser fan, sospeché fuerte y sentí fastidio. Un cordial saludo”, le escribió una seguidora al final de su descargo y Andrés aprovechó para explicar (una vez más) el sentido de su cuenta de Twitter “anónima” a la vez en que criticó el accionar de los medios de comunicación en la misma línea. “Me empapelan con mentiras inventadas, frases sesgadas que escribo en esta cuenta gourmet. Me acosan por no-progresista, son las nuevas (y muy baratas) operetas de prensa pero sin prensa ni verificar datos. Me extraña con alguien se tome en serio estas cosas sin preguntar”, cerró.