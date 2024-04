No podía viajar a Bariloche y Luquitas Rodríguez le cumplió el sueño: la historia de un video viral con final feliz

Luquitas Rodríguez regaló un viaje a Bariloche (Vorterix)

En un emotivo acto, Luquitas Rodríguez, el anfitrión del programa de Vorterix Paren la mano (PLM), hizo realidad el sueño de un adolescente al regalarle un viaje de egresados a Bariloche y una computadora. El joven de 17 años, también de nombre Lucas, había expresado en un video que no podía asistir al viaje de fin de curso con sus compañeros, lo que llevó a captar la atención en la comunidad digital.

La secuencia se publicó a través de Tik Tok bajo el popular formato de ping-pong de preguntas y respuestas. Allí, se le solicitó a alumnos del último año de secundaria, e incluso también a sus profesores, que respondieran un cuestionario. En ese contexto apareció Lucas, quien se mostró retraído desde un comienzo, afirmó que su apodo era “Lukitas”, que tenía 17 años y que cursaba en 6° Arte.

Tras afirmar que se encontraba soltero y que no le interesaban las internas dentro de la división, se le consultó por sus objetivos para Bariloche, teniendo en cuenta que estaba a pocos días de esa clásica aventura del fin de curso. “No voy a Bariloche”, expresó sin inmutarse, lo que llevó a la ocasional periodista a cambiar de tema y preguntar por sus tragos favoritos, entre los que destacó tres gaseosas.

De inmediato, el video comenzó a viralizarse no solo en esa red social, sino que también en X (ex Twitter), y se convirtió en uno de los temas de conversación. La situación escaló a punto tal que llegó a Bizarrap: “Tiene que ir sí o sí, organizá algo. Hacé algo, streamer”, dijo el productor estrella en clara alusión a Lucas Rodríguez. Fue así que el conductor recogió el guante y comunicó que ya lo había invitado al programa: “El lunes el héroe del fin de semana viene a PLM a decidir si quiere ir a Bariloche o una compu”.

El Ping Pong de Lucas que se hizo viral (TikTok)

Este lunes, los integrantes del programa que integran Luquitas, Germán Beder, Alfre Montes De Oca y Roberto Galati conocieron al adolescente, quien fue de manera presencial al estudio de Vorterix. Una vez allí, le consultaron lo planteado en las redes: “¿Ir a Bariloche o tener una computadora nueva?”.

El razonamiento del invitado dejó a todos sin palabras al destacar la importancia de ambas opciones para su futuro, aunque, finalmente, optó por el viaje, al destacar el valor de las experiencias y la oportunidad de explorar nuevos horizontes.

Luego, profundizó los motivos de su elección. “Aprecio la idea de tener una computadora, ya que podría organizarme para terminar algunas tareas, generar algunos documentos para divertirme y organizarme para las tareas. Me convendría tener una computadora para el futuro y así podría trabajar más cómodo y de alguna manera más formal, pero elegí el viaje porque me gusta más tener una experiencia personal, disfrutar de las circunstancias, experimentar nuevos lugares, yo creo que es más divertido pasarla bien un rato en un lugar que me dijeron es bellísimo”, respondió.

Pero la emoción no terminó ahí. En ese momento, Rodríguez sorprendió al adolescente anunciándole que, además del viaje, también recibiría la computadora, lo cual llenó de alegría el ambiente. Hubo aplausos y hasta emularon la canción de “Feliz Domingo”. Antes de retirarse, el invitado agradeció a los conductores por la entrevista y por los regalos, destacando el significativo impacto que estos tendrían en su vida. Y la escena se tiñó de un final feliz, que conmovió a muchos usuarios que no dejaron de replicar o comentar el video, en el que de alguna manera se sentían responsables al acercar las partes.