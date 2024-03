Matías Alé regresa a la radio como conductor de un magazine: “Quiero empaparme de actualidad”

Matías Alé regresa a la radio como conductor: “Estoy muy feliz por afrontar este nuevo desafío”

Matías Alé logró hacer un gran cambio en su vida. Hace ya 9 años cuando se encontraba en el auge de su fama, el actor sufrió un brote psicótico que lo llevó a tocar fondo. A partir de ese episodio, logró salir a flote y hoy celebra su gran presente enfocado en lo laboral y en su familia.

En esta oportunidad, Matías se mostró feliz y entusiasmado por el nuevo proyecto que encarará a partir del lunes 11 de marzo. Conducirá su propio programa en Radio República, la AM 770, se llamará Una Cita con Matías y se emitirá de lunes a viernes de 18 a 20.

Para este proyecto fue convocado por Lucio Di Matteo y lo acompañará un equipo de profesionales de amplia trayectoria en el medio, como Claudia Laborda (locución), Silvia Moscoso (coordinación periodística), Tony D´eramo (política y economía) y Alejo Boquete (deportes). De esta forma, Alé apuesta a una ampliación en su carrera y busca ser “una voz distinta en los medios periodísticos apelando a la neutralidad“ cuando le toque abordar diferentes temas de actualidad.

En diálogo con Teleshow, el actor expresó lo contento que está por este debut, habló del aprendizaje que le dejó su pasado, la felicidad del presente y el entusiasmo con el que vislumbra el futuro. Si bien afirmó que está soltero, se mostró tranquilo y aseguró que “está muy bien tanto a nivel personal como profesional”.

El actor fue convocado para la conducción de varios eventos

—Contame un poquito acerca de este nuevo proyecto que te lleva a la radio

— Estoy súper feliz, muy contento porque con Lucio Di Matteo hace muchos años que queríamos trabajar juntos. Me había hecho varias propuestas pero no pudimos coincidir. Allá por el mes de enero me preguntó cómo venía mi año, yo le comenté que tenía temporada en Mar del Plata y también haciendo los móviles para Poco Correctos pero le aclaré que terminaba en marzo y me dijo si quería sumarme a la radio. Obvio le dije que sí, tenía muchísimas ganas de hacer radio, de incursionar un poquito más en ese mundo, de empaparme de actualidad, así que estoy feliz.

—¿De qué va a tratar el programa?

—Va a ser un programa de actualidad, con columnistas de deportes, política y economía para poder profundizar en temas que no son de mi especialidad. Yo tengo experiencia en radio pero con programas más de color, desde el humor y el espectáculo, que eso desde ya que va a haber también en esta oportunidad. Vamos a tener de todo un poco y voy a seguir aprendiendo de este oficio. Amo hacer radio, trabajé en Continental, en Rivadavia y estoy muy contento de sumarme a la familia de República

—¿Hay algo más que nos puedas adelantar?

—Y va a ser más que nada de actualidad por ser un horario central que es el regreso a casa de los oyentes. Va a tener entrevistas con todos mis colegas, con amigos, mucho de espectáculos, de música con diferentes invitados. Estamos terminando de darle forma de cara al debut del lunes

Matías Alé haciendo móviles desde Mar del Plata para El Trece

—¿Cómo vas a organizarte el año? recién me decías que terminabas con los móviles, entiendo que fueron por la temporada al igual que el teatro. ¿Vas a sumar algo más a nivel profesional?

—Sí, termino este sábado la temporada, pasé todo el verano en Mar del Plata trabajando con la obra La Kermesse de la China en el Teatro Victoria, después el 3 de enero me sumé a El Trece para los móviles de Poco Correctos que hice todo el verano y volví al rol de de cronista, de periodista que aún no soy pero tengo muchas ganas de estudiar periodismo. Ojalá se de este año, es una materia que tengo pendiente. Así que voy a implementar eso, y bueno, tengo la posibilidad de hacer algo en tele también, por eso no puedo decir nada porque no está definido el canal, sería un programa de media hora de humor y ahí estaría acompañando a un conductor, que tampoco puedo decir el nombre todavía.

—Qué bueno. Se viene un año, por suerte, repleto de trabajo y de proyectos

—La verdad que sí. También me junto con un director de cine para hacer una película que se va a filmar en mayo, así que tengo la posibilidad de hacer algo en cine también este año. Y después había dos posibilidades una que es hacer teatro también a partir de junio en calle Corrientes con una obra que se está haciendo en Uruguay y que es una propuesta de Alejandro Müller y después tengo otra propuesta teatral con otro productor amigo Alejandro Cupitó que tampoco puedo decir mucho porque no está definido. Me han ofrecido para hacer algo de Teatro en Miami pero bueno eso se iba a hacer ahora en mayo y con el tema de la radio seguramente va a haber que correrlo un poquito. De todas maneras muy feliz y agradecido por las convocatorias, se viene un año tremendo.