Furia sorprendió en GH con un pedido de disculpas a dos exparticipantes: “Lo siento mucho”

El llamativo pedido de disculpas de Furia a dos exparticipantes: "Lo siento mucho"

“Estamos frente a una noche récord”, arrancó diciendo Santiago del Moro en la gala de Gran Hermano 2023 en una placa multitudinaria que tuvo a toda las mujeres que quedaban en la casa, junto a Manzana, en una gala que prometía muchísima tensión. Todos compartieron la cena de nominados, donde se esperaba un encontronazo entre Furia y Cata, pero al final Juliana sorprendió pidiéndole disculpas a dos de sus exrivales más fuertes dentro del juego.

Todo comenzó cuando en la comida cada uno de los que estaba en placa tuvo que decir unas palabras sobre la situación en la que se encontraba, ofrecer un análisis o hacer un reclamo. La médica tuvo su momento y aprovechó para tirarle un dardo a su examiga.

“Creo que esta segunda parte de Gran Hermano la disfruté más. También me llevé varias desilusiones, pero creo que esto es parte de un juego”, lanzó, mientras Furia en ese mismo momento se dedicaba a comer y prefería esquivar su palito.

Una tensa calma reinó en la gala de Gran Hermano 2023, con Furia y Cata en placa (Foto: GH, Telefe)

“No tengo nada en contra de nadie y si me voy, me voy fiel a mis valores y mis principios. Si me tengo que ir, me voy a ir contenta y si me tengo que quedar, más aún todavía”, continuó la pediatra, mientras Juliana no se daba por aludida y Zoe, Paloma, Florencia y Virginia daban sus sensaciones sobre el momento que les tocaba en la placa.

Pero cuando llegó el turno de Furia, terminó dirigiéndose a la gente y sorprendió hablándole directamente a los exconcursantes del juego y en especial a Licha y Agostina, con quienes terminó peleadísima. A uno lo terminó eliminando en un frente a frente en el teléfono y con la otra, todo fue un escándalo donde la oficial de policía terminó abandonando la competencia acusándola de amenazarla de muerte.

Cata le dedicó a Furia varios palitos a Furia en la cena de nominados en GH (Foto: Gran Hermano 2023, Telefe)

La entrenadora personal en la cena de nominados se dirigió a ellos: “Por el momento estoy tratando de sobrevivir, básicamente. Creo que entraron muchos repechajes para tratar de desestabilizar la casa. A cada uno le tocó uno diferente, para que sepan que a cada uno nos tocó uno. De a poco se van yendo”, analizó.

“Mi idea es quedarme. Sé que tengo el apoyo de la gente y espero que alcance”, aseguró, dirigiéndose a los miles de seguidores que tiene. Ahí aprovechó para hablarles a sus excompañeros. “Lo siento mucho por la gente que me cargué en la espalda en cada nominación. Sé que se apagó su sueño, lo sé. Los que más me dolieron fueron Agostina y Lisandro. Nada más que agradecer a la gente”, aseveró.

Lisandro quedó eliminado frente a Furia en Gran Hermano y Agostina sorprendió pidiendo irse de la casa tras pelearse con Furia (Foto: GH, Telefe)

“Mañana va a ser una noche única para todos los que estamos en esta mesa. Va a ser una locura hermosa y creo que el respeto es la base de todo, como me dijo Paloma el otro día. Así que quedate tranquila que vas a tener ese respeto”, concluyó, un día antes de la gala definitoria.

Hace pocos días Furia dio que hablar fuera de la casa por un comentario homofóbico que consiguió que, incluso, muchos de sus seguidores le bajen el pulgar. “¿Qué estarán queriendo decir de los nuevos líderes? ¿Qué son gays?”, comentó, en alusión a Martin y Bautista, frase que fue seguida por otra de Flor Regidor en el mismo sentido. “¿Qué hacen duchas de bros y algo más?”, comentó.

“Es todo muy homosexual esto”, agregó la polémica jugadora de esta edición de Gran Hermano, quien no para de dar de qué hablar debido a sus particulares expresiones. Como era de esperarse, este último comentario provocó la ira por parte de los internautas en las redes sociales, quienes no dudaron en compartir sus opiniones: “Además de siniestra, es homofóbica”, “Rancia, después andás cubriéndote con que sos bisexual”, “Después dicen que Cata es la homofóbica”, “Es un mamarracho”.